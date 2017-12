A tecnologia ilumina o campo

value="1" />









Biotecnologia – No laboratório de genética molecular da Embrapa em Brasília, os pesquisadores desenvolvem variedades de plantas resistentes a pragas e por isso mais produtivas (Eraldo Peres//) Conectados – Fernando Orlando e seu avô Vilmo Antonio (à esq.), produtores de soja no município de Montividiu, em Goiás: o desempenho da lavoura é acompanhado hora a hora pelo tablet (Fernando Orlando/Monsanto//) Rota alternativa – O Terminal de Grãos do Maranhão, no Porto do Itaqui, o principal exportador de grãos das regiões Norte e Nordeste: caminho mais curto para chegar aos compradores chineses (Claudio Belli/Valor//) Balança digital – Um brinco envia informações para o sensor (acima), que as repassa aos computadores da fazenda. O sistema acompanha o peso do gado (François Calil//) Combate – A agritech BUG Agentes Biológicos desenvolveu uma técnica para usar ovos de vespa no ataque a parasitas de cana, soja, milho, feijão e algodão (//Divulgação) Todos esses avanços, no entanto, não encobrem os prejuízos causados pelos gargalos logísticos. São repetitivas as cenas de filas de caminhões em portos antiquados e estradas em péssimas condições. Os gargalos têm sido removidos a passos de cágado. Ainda assim, as perspectivas para o agronegócio são animadoras. A inovação no campo é um processo sem volta e continuará rendendo frutos ao país. Com reportagem de Bianca Alvarenga Publicado em VEJA de 20 de dezembro de 2017, edição nº 2561