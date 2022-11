Até mesmo o céu se abriu após dias seguidos com chuva em várias cidades do Espírito Santo. Tudo para receber a segunda edição do Trombetas e Festas, evento da Igreja Cristã Maranata (ICM) ocorrido no último domingo, 6, no Maanaim de Domingos Martins, região serrana do estado. Políticos e autoridades de diversos setores marcaram presença.

Com lotação de 4 000 pessoas, o espaço, em meio à natureza, foi o ambiente perfeito para uma transmissão ao vivo com tradução para dez idiomas, incluindo a Língua Brasileira de Sinais (Libras), que contemplou 174 países. Liderança forte pelo mundo, a ICM já é presença robusta nos cinco continentes e impactou, com o evento, milhões de pessoas em todo o planeta. Também no Brasil, o culto foi acompanhado por fiéis dos mais de 5 000 templos espalhados por todos os estados.

O pastor Josias Júnior iniciou a fala ao listar os projetos desenvolvidos pela instituição. Entre eles, a Missão Amazônia, que realiza um trabalho social importante nas comunidades ribeirinhas da Amazônia. Atendimentos médicos e odontológicos estão no escopo do projeto, que ainda oferece atividades socioeducativas. Com o sucesso da empreitada, resolveram espelhar o programa no Nordeste, surgindo a então Missão Sertão, em que ocorre a distribuição gratuita de medicamentos, por exemplo. Além disso, a Igreja Cristã Maranata também conta com um programa de assistência social em que mais de 2 000 pessoas são beneficiadas com alimentação e saúde em todo o território nacional.

Em seguida, quem assumiu o microfone foi o pastor Gerson Beluci, atualmente à frente da ICM de Lisboa e responsável pelos templos localizados na Europa, e logo passou a palavra ao presidente da Igreja Cristã Maranata, Gedelti Gueiros, que se destacou no púlpito ao entregar uma mensagem ao público. Entre uma explicação e outra, Joel 3:14 foi citado: “Multidões, multidões no vale da decisão”, quando falou sobre os momentos de decisão e os avisos bíblicos, considerando a atualidade um dos piores períodos da história em termos religiosos, econômicos, ambientais, morais e energéticos.

Enquanto falava sobre crises migratórias, fome e guerras, imagens de notícias eram mostradas em um telão e logo contextualizadas com os ensinamentos da Bíblia. “Jesus falou no Evangelho de Mateus 24:7: ‘Levantará nação contra nação, e reino contra reino, e haverá fomes, e pestes, e terremotos em vários lugares’”, disse o presidente, que ainda discorreu sobre o fechamento de igrejas na Europa e nos Estados Unidos para torná-las bares e boates, por exemplo. “As trombetas representam os avisos, que nada mais são que os alertas sobre o retorno de Jesus Cristo”, concluiu. Maranata, de fato, é uma expressão de origem aramaica que significa “o nosso Senhor vem” ou “o Rei vem”.

Costurando a pregação desde o início, hinos e louvores faziam entradas triunfais acompanhados de uma orquestra com mais de 300 músicos e seus diversos instrumentos. Destaque também para os tradutores de Libras, que se revezaram durante o evento e empolgaram parte da plateia com necessidades especiais, que cantava, na linguagem de sinais, todas as músicas. Aliás, tema levado em consideração com afinco pela instituição, que ensina a Língua Brasileira de Sinais aos fiéis com o intuito de atender a maior diversidade possível de pessoas.

Para a integrante do grupo de louvor Aline Meireles, 40, as músicas edificam o que foi dito como mensagem pelos pastores. “Nosso louvor parece emoldurar as palavras ditas no evento. Para mim, é o ponto alto dos cultos, a palavra transmitida através da canção”, conta a fiel, que disse ter ensaiado por muitas horas com todo o time musical para a apresentação.

Quem também se orgulhou do resultado foi a universitária Sâmela Saade, 21, que, juntamente com Aline, faz parte do grupo de louvor. “Adorei a mensagem, ela é conectada com os nossos dias. Tenho uma experiência real com o Senhor, sinto uma paz inexplicável, e quando os clarins tocaram hoje, senti a presença dEle”, diz a jovem, que participa de diversos projetos da ICM, inclusive o de aprendizagem de Libras.

Para Gedelti Gueiros, os programas que desenvolve dentro das igrejas através da palavra de Jesus Cristo são motivo de felicidade e sensação de dever cumprido. “A importância de reunir uma grande quantidade de pessoas é pela força do encontro, já que é a união que move tudo na existência. A vida social tem uma base muito sólida e que está se perdendo. A nossa preocupação é em acolher as pessoas e proporcionar bons momentos, transformá-las em cidadãos melhores”, finaliza.