Grande proclamação da Igreja Cristã Maranata

Fundada no ano de 1968, na cidade de Vila Velha (ES), a Igreja Cristã Maranata convida todos os seus fiéis, frequentadores dos mais de 5 000 templos estabelecidos em todo o território nacional, para acompanhar a 3ª Grande Proclamação Trombetas e Festas, que ocorrerá nos dias 13 e 14 de junho, com transmissão pelo YouTube (canal Igreja Cristã Maranata), Rede TV, TV Capixaba, TV Bandeirantes e Rede Brasil.

A instituição religiosa crê nas doutrinas ensinadas nas Escrituras Sagradas do Velho e do Novo Testamento. Durante os dias de evento, o objetivo da Igreja é prestar contas sobre os sinais que alertam para o retorno de Jesus Cristo, promovendo um despertamento por meio da palavra, em seus registros históricos e, principalmente, proféticos de momentos apontados na história bíblica, envolvendo a Igreja, Israel e o Mundo – assim como daqueles sinais que se mostram evidentes nos dias de hoje.

O TOQUE DAS QUATRO TROMBETAS

No alerta do fim de semana, a Igreja Maranata utilizará a palavra “trombeta”: instrumento de sopro citado em toda a Bíblia, usado em proclamações e juízos, cujos sons evidenciam acontecimentos proféticos de grande repercussão, servindo também como advertência.

Hoje, sabemos que as três primeiras trombetas já foram tocadas. Elas se referem a sinais geofísicos claros e visíveis e não se trata de um juízo punitivo da parte de Deus, pois são decorrentes da ação antrópica que destruiu as maiores forças da natureza: as florestas, o mar e as fontes das águas.

Continua após a publicidade

Resta, agora, o toque da quarta trombeta, que implicará sinais e juízos que resultarão em diversas alterações que envolvem todo o universo.

Vale reforçar que as trombetas anunciam o momento para três públicos: Israel, que aguarda o cumprimento das profecias direcionadas ao seu povo; a Igreja, que vai subir; e o Mundo, que ficará. A quarta trombeta soará!