Círio de Nazaré atravessa gerações e reafirma a força da fé em Belém

Belém (PA) voltou a se transformar em um grande palco de fé com a realização do Círio de Nazaré entre sábado, 10, e domingo, 11, quando dezenas de milhares de romeiros tomaram as ruas da capital paraense. Entre as cenas tradicionais da festividade está a participação de Fafá de Belém, que acompanha a passagem dos devotos da Varanda de Nazaré, espaço idealizado por ela há 16 anos e que se tornou um dos pontos de encontro da celebração.

Do local e ao lado de amigos e netas, a cantora interpretou canções para os romeiros que seguem em direção à imagem de Nossa Senhora de Nazaré. A apresentação transformou a passagem da multidão em um momento de emoção compartilhada, em que música e devoção se encontram. Criada em 2011, a Varanda chega à sua 16ª edição em 2026 e mantém a proposta de celebrar a fé e a cultura amazônica.

“É um momento em que tudo que é nosso está pungente, tudo que é nosso está à flor da pele. É uma situação de amor quase absoluto, que é quase palpável. De amor tão forte, de compaixão, de solidariedade. Sem ser piegas: é real e genuíno”, comentou Fafá em conversa com a coluna GENTE.

Para Fafá, o Círio vai além de uma manifestação religiosa e representa também uma expressão da identidade paraense. “A nossa fé é uma fé que liberta. É uma fé que é feliz. Todos cabem embaixo do manto de Nossa Senhora. A nossa fé é inclusiva, não é punitiva”.

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A frase resume o espírito de uma festa que mobiliza gerações de famílias, reúne pessoas de diferentes origens e ocupa as ruas de Belém com promessas, agradecimentos e demonstrações de devoção.

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