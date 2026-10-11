OFERTA 10.10! Revista impressa com o MENOR PREÇO DO ANO! 🤑 Assine agora!
Religião

Círio de Nazaré atravessa gerações e reafirma a força da fé em Belém

Romeiros tomaram as ruas da capital paraense neste fim de semana

Por Nara Boechat Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 11 out 2026, 18h00
Multidão acompanha procissão religiosa, com um andor dourado e branco, repleto de flores, carregando uma imagem de santa. Pessoas vestem camisetas amarelas e bonés, enquanto uma pessoa com véu dourado aparece em primeiro plano, de costas, à direita
Fafá de Belém no Círio de Nazaré (./Divulgação)
Continua após publicidade
Círio de Nazaré atravessa gerações e reafirma a força da fé em Belém Priorize VEJA no Google

Belém (PA) voltou a se transformar em um grande palco de fé com a realização do Círio de Nazaré entre sábado, 10, e domingo, 11, quando dezenas de milhares de romeiros tomaram as ruas da capital paraense. Entre as cenas tradicionais da festividade está a participação de Fafá de Belém, que acompanha a passagem dos devotos da Varanda de Nazaré, espaço idealizado por ela há 16 anos e que se tornou um dos pontos de encontro da celebração.

Do local e ao lado de amigos e netas, a cantora interpretou canções para os romeiros que seguem em direção à imagem de Nossa Senhora de Nazaré. A apresentação transformou a passagem da multidão em um momento de emoção compartilhada, em que música e devoção se encontram. Criada em 2011, a Varanda chega à sua 16ª edição em 2026 e mantém a proposta de celebrar a fé e a cultura amazônica.

“É um momento em que tudo que é nosso está pungente, tudo que é nosso está à flor da pele. É uma situação de amor quase absoluto, que é quase palpável. De amor tão forte, de compaixão, de solidariedade. Sem ser piegas: é real e genuíno”, comentou Fafá em conversa com a coluna GENTE.

Para Fafá, o Círio vai além de uma manifestação religiosa e representa também uma expressão da identidade paraense. “A nossa fé é uma fé que liberta. É uma fé que é feliz. Todos cabem embaixo do manto de Nossa Senhora. A nossa fé é inclusiva, não é punitiva”.

Siga
Continua após a publicidade

A frase resume o espírito de uma festa que mobiliza gerações de famílias, reúne pessoas de diferentes origens e ocupa as ruas de Belém com promessas, agradecimentos e demonstrações de devoção.

(Agora a coluna GENTE também está no Instagram. Siga o perfil @veja.gente)

Continua após a publicidade
Publicidade
TAGS:
Belém
Fafá de Belém
Gente
Religião
Assine Abril

Veja Negócios

Assine a revista OFERTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

OFERTA 10.10

Assine a revista OFERTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

Veja

Assine a revista OFERTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

OFERTA 10.10

Assine a revista OFERTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

Guia do Estudante

Assine a revista OFERTA 10.10 - A partir de R$ 2,99/mês

OFERTA 10.10

Assine a revista OFERTA 10.10 - A partir de R$ 2,99/mês

Superinteressante

Assine a revista OFERTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

OFERTA 10.10

Assine a revista OFERTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

Quatro Rodas

Assine a revista OFERTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

OFERTA 10.10

Assine a revista OFERTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

Você RH

Assine a revista OFERTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

OFERTA 10.10

Assine a revista OFERTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

Veja Saúde

Assine a revista OFERTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

OFERTA 10.10

Assine a revista OFERTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

Claudia

Assine a revista OFERTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

OFERTA 10.10

Assine a revista OFERTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

Viagem e Turismo

Assine a revista OFERTA 10.10 - A partir de R$ 1,99/mês

OFERTA 10.10

Assine a revista OFERTA 10.10 - A partir de R$ 1,99/mês

Goread

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Guia + Veja

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Veja + Zero Hora

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Capricho

Assine a revista OFERTA 10.10 - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA 10.10

Assine a revista OFERTA 10.10 - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas + Placar

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

VEJA + ESTADÃO DIGITAL

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 12,00/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 12,00/mês
Quem assina tem mais vantagens
Icone de colunistas
Colunistas
Conteúdo criado por especialistas
Icone de favoritos
Seus favoritos
Acompanhe as publicações dos seus autores favoritos
Icone de aplicativo
Aplicativo
Leia todas as revistas em um só app
Icone de sites
Sites
Acesso ilimitado aos sites
Icone de leitura offline
Leia offline
Baixe e leia as edições digitais no app até onde não tem internet
Icone de clube
Abril Signature
Descontos, cashback, sorteios e muito mais

Leia também no GoRead

Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login

Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login

Icone da VivoACESSO LIVRE COM VIVO FIBRA
Domine o fato. Confie na fonte.

15 marcas que você confia. Uma assinatura que vale por todas.

OFERTA 10.10

Digital Premium

A notícia em tempo real na palma da sua mão!
Chega de esperar! Informação quente, direto da fonte, onde você estiver, + programa de benefícios Prata.
De: R$ 16,90/mês Apenas R$ 10,10/mês
ECONOMIZE R$ 325 - 45% OFF

Revista em Casa + Digital Premium

Receba 4 revistas de Veja no mês, além de todos os benefícios do plano Digital Premium (cada revista sai por menos de R$ 10,00)
De: R$ 59,99/mês
A partir de R$ 32,90/mês

*Acesso ilimitado ao site e edições digitais de todos os títulos Abril, ao acervo completo de Veja e Quatro Rodas e todas as edições dos últimos 7 anos de Claudia, Superinteressante, VC S/A, Você RH e Veja Saúde, incluindo edições especiais e históricas no app.
*Pagamento único anual de R$23,88, equivalente a R$1,99/mês. Após esse período a renovação será de 118,80/ano (proporcional a R$ 9,90/mês).