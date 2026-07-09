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Política

Zema mira o agro em anúncios

Ex-governador exaltou setor em vídeos direcionados para Pará e Mato Grosso

Por Daniel Gullino Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 9 jul 2026, 16h30
Romeu Zema
O ex-governador Romeu Zema (Andressa Anholete/Agência Senado)
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O ex-governador Romeu Zema (Novo) está atrás do voto do agronegócio, como parte da tentativa de alavancar sua pré-candidatura à Presidência.

Zema está impulsionando em suas redes dois vídeos em que se dirige ao setor.

Em um deles, diz que o setor bateu recordes durante sua administração em Minas Gerais e que o estado “quase mudou de nome para Agro Gerais”. Também ensaia um slogan: “O agro sustenta o Brasil. Chegou a hora do Brasil sustentar o agro”.

No outro, repete parte dos argumentos, mas com um tom crítico ao governo federal e vestindo a camisa “Chega de intocáveis”, mote de sua pré-campanha.

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Zema gastou entre 12 mil e 14 mil reais para aumentar o alcance das publicações no Facebook e no Instagram, de acordo com a Biblioteca de Anúncios da Meta.

E direcionou as peças para Mato Grosso e Pará, dois estados onde o agro é forte, além de pessoas interessados no agronegócio e e na caça.

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O ex-governador enfrenta concorrência para ganhar a preferência do setor entre os pré-candidatos da direita. O ex-governador Ronaldo Caiado (PSD) tem uma ligação histórica com o agro, enquanto o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) se aproveita da boa relação que seu pai tinha com o grupo.

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