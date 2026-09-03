Zema elogia Cury e diz que ficou ‘impressionado’ com avanço do adversário

O candidato do Novo à Presidência, Romeu Zema, afirmou ter ficado “impressionado” com o avanço de Augusto Cury (Avante) nas pesquisas eleitorais. Em sabatina promovida por VEJA, no programa VEJA em Foco, o ex-governador de Minas Gerais também elogiou a trajetória do escritor e psiquiatra.

“Eu fiquei primeiro, de certa forma, bem impressionado. Já li livros do Augusto Cury e [ele é] uma pessoa do bem”, afirmou Zema. Na sequência, destacou o fato de Cury ser um nome novo na política. “Geralmente em política, como aconteceu comigo em 2018, quem é novo, quem é diferente, chama a atenção. Então isso é bom. Estamos numa democracia.” Cury passou a figurar na terceira colocação em pesquisas recentes.

Zema também fez questão de destacar a trajetória empresarial do candidato do Avante. “Quero aqui reconhecer a trajetória dele, que, como eu, é um empreendedor. Ele nunca dependeu de Estado. Ele nunca foi recebedor de impostos, sempre, como eu, pagador de impostos”, disse.

Para Zema, esse perfil poderia ser relevante para a gestão pública. “O Brasil vai ganhar muito no dia que tiver um presidente pagador de impostos, porque sabe que é preciso gastar menos do que arrecada”, afirmou.

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Apesar dos elogios, Zema ponderou que a corrida ainda pode sofrer mudanças até a votação. “Muita coisa ainda deve acontecer até o dia 4 de outubro”, disse.