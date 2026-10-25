Vicentinho Júnior é eleito governador do Tocantins

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Vicentinho Júnior (PSDB) é eleito governador de Tocantins no segundo turno de 2026. Ele derrotou a senadora Dorinha (União), que contava com o apoio da família Bolsonaro. O resultado, já matematicamente definido pelo TSE, marca uma vitória em um cenário de alianças complexas que desafiaram a polarização nacional.

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O deputado federal Vicente Alves de Oliveira Júnior, o Vicentinho Júnior (PSDB), foi eleito governador de Tocantins no segundo turno das eleições 2026, neste domingo, 25, segundo informação do Tribunal Superior Eleitoral (TSE). A apuração ainda não foi encerrada, mas o resultado já está matematicamente definido, de acordo com a Justiça Eleitoral.

Ele venceu a senadora Maria Auxiliadora Seabra Rezende, a professora Dorinha (União), que tinha o apoio oficial da família Bolsonaro — tanto do senador Flávio quanto da ex-primeira-dama Michelle. Apesar disso, Vicentinho não seguiu a polarização nacional, apoiando o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), e declarou, no segundo turno, apoio a Flávio Bolsonaro.

O candidato que o PT apoiou no estado, o vice-governador Laurez Moireira (PSD), ficou em terceiro lugar no primeiro turno e, nessa segunda etapa eleitoral, declarou apoio a Vicentinho — o PT, no entanto, não seguiu o mesmo caminho e ficou neutro.