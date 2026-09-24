Veja os resultados da pesquisa Datafolha sobre o Senado no Rio

A deputada Benedita da Silva (PT) continua na liderança para o Senado no Rio de Janeiro, segundo pesquisa Datafolha divulgada nesta quinta-feira, 24. Ela tem 19% das intenções de voto. Dois candidatos bolsonaristas aparecem empatados no segundo lugar: Carlos Jordy (PL) e Carlos Portinho (PL) têm 12% cada. Em seguida, estão Pedro Paulo (PSD), candidato apoiado pelo ex-prefeito carioca Eduardo Paes (PSD), com 9%; Marcelo Crivella (Republicanos), que disputa o eleitorado conservador, com 7%; e Monica Benício (PSOL), com 6%.

Serão eleitos dois senadores em cada estado neste ano. Por isso, cada eleitor precisa votar em dois candidatos diferentes.

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Veja os resultados combinados (primeiro e segundo voto) da pesquisa estimulada para o Senado no Rio:

Benedita da Silva (PT): 31% (eram 30%)

Carlos Jordy (PL): 14% (eram 12%)

Carlos Portinho (PL): 10% (eram 9%)

Marcelo Crivella (Republicanos): 8% (eram 8%)

Pedro Paulo (PSD): 7% (eram 6%)

Monica Benicio (PSOL): 3% (eram 3%)

Waguinho (Republicanos): 2% (eram 3%)

Helio Secco (Missão): 2% (era 1%)

Marcos Dias (Pode): 1% (era 1%)

Luciano Mattos (PRTB): 1% (era 1%)

Vinicius Benevides (UP): 0% (era 0%)

Paula Falcão (PSTU): 0% (era 0%)

Michelly Xavier (UP): 0% (era 1%)

Luiz Eugenio (PCO): 0% (era 1%)

Branco/nulo/nenhum: 11% (eram 15%)

Indecisos: 9% (eram 9%)

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O Datafolha entrevistou 1.204 pessoas entre 22 e 24 de setembro. A margem de erro é de 3 pontos percentuais, para mais ou para menos, com nível de confiança de 95%. A pesquisa está registrada na Justiça Eleitoral sob o número RJ-02205/2026.