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Política

Veja os resultados da pesquisa Datafolha sobre o Senado no Rio

Benedita da Silva continua na liderança, seguida por Carlos Jordy e Carlos Portinho, candidatos bolsonaristas

Por Rayssa Motta Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 24 set 2026, 18h43 | Atualizado em 24 set 2026, 19h25
Seis políticos, três homens e três mulheres, em diferentes momentos de discursos ou apresentações. Da esquerda para a direita: uma mulher negra de cabelo crespo e jaqueta amarela; um homem branco de barba e terno azul; um homem branco de óculos e terno escuro; um homem branco de terno escuro segurando um papel; um homem branco de terno azul claro; e uma mulher branca de cabelo cacheado e blazer preto
Benedita da Silva (PT), Carlos Jordy (PL), Carlos Portinho (PL), Marcelo Crivella (Republicanos), Pedro Paulo (PSD) e Monica Benicio (PSOL) (Bruno Spada / Zeca Ribeiro/ Kayo Magalhães / Roque de Sá / Cicero Rodrigues/CMRJ/Agência Senado)
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Veja os resultados da pesquisa Datafolha sobre o Senado no Rio Priorizar nos meus resultados Google

A deputada Benedita da Silva (PT) continua na liderança para o Senado no Rio de Janeiro, segundo pesquisa Datafolha divulgada nesta quinta-feira, 24. Ela tem 19% das intenções de voto. Dois candidatos bolsonaristas aparecem empatados no segundo lugar: Carlos Jordy (PL) e Carlos Portinho (PL) têm 12% cada. Em seguida, estão Pedro Paulo (PSD), candidato apoiado pelo ex-prefeito carioca Eduardo Paes (PSD), com 9%; Marcelo Crivella (Republicanos), que disputa o eleitorado conservador, com 7%; e Monica Benício (PSOL), com 6%.

Serão eleitos dois senadores em cada estado neste ano. Por isso, cada eleitor precisa votar em dois candidatos diferentes.

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Veja os resultados combinados (primeiro e segundo voto) da pesquisa estimulada para o Senado no Rio: 

  • Benedita da Silva (PT): 31% (eram 30%)
  • Carlos Jordy (PL): 14% (eram 12%)
  • Carlos Portinho (PL): 10% (eram 9%)
  • Marcelo Crivella (Republicanos): 8% (eram 8%)
  • Pedro Paulo (PSD): 7% (eram 6%)
  • Monica Benicio (PSOL): 3% (eram 3%)
  • Waguinho (Republicanos): 2% (eram 3%)
  • Helio Secco (Missão): 2% (era 1%)
  • Marcos Dias (Pode): 1% (era 1%)
  • Luciano Mattos (PRTB): 1% (era 1%)
  • Vinicius Benevides (UP): 0% (era 0%)
  • Paula Falcão (PSTU): 0% (era 0%)
  • Michelly Xavier (UP): 0% (era 1%)
  • Luiz Eugenio (PCO): 0% (era 1%)
  • Branco/nulo/nenhum: 11% (eram 15%)
  • Indecisos: 9% (eram 9%)
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O Datafolha entrevistou 1.204 pessoas entre 22 e 24 de setembro. A margem de erro é de 3 pontos percentuais, para mais ou para menos, com nível de confiança de 95%. A pesquisa está registrada na Justiça Eleitoral sob o número RJ-02205/2026.

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