VEJA fará debates com candidatos a prefeito em São Paulo, Rio e mais quatro cidades

Candidatos às prefeituras de São Paulo, Rio de Janeiro e mais quatro cidades brasileiras nas eleições deste ano se enfrentarão em debates que serão promovidos por VEJA nas próximas semanas, em parceria com a ESPM e o apoio do instituto Paraná Pesquisas.

O primeiro debate será na segunda-feira, 19 de agosto, com os postulantes à prefeitura de São Paulo. Foram convidados os cinco primeiros colocados nas pesquisas de intenção de voto: o prefeito Ricardo Nunes (MDB), o deputado Guilherme Boulos (PSOL), o apresentador José Luiz Datena (PSDB), o empresário Pablo Marçal (PRTB) e a deputada Tabata Amaral (PSB).

Os encontros terão formatos parecidos. Haverá cinco blocos, sendo dois para perguntas entre os candidatos (com temas livres), dois para perguntas feitas por jornalistas de VEJA (também com temas livres) e um para considerações finais (veja a dinâmica abaixo). A previsão de duração é de uma hora e vinte minutos.

Os debates começarão às 11h e poderão ser acompanhados pelo canal de VEJA no YouTube, pelo site de VEJA (www.veja.com.br) e pela plataforma VEJA+, lançada em julho deste ano.

Rio de Janeiro

O debate no Rio de Janeiro, segundo maior colégio eleitoral do país, será no dia 12 de setembro e fechará a série de encontros promovidos por VEJA. Foram convidados o prefeito Eduardo Paes (PSD) — que não confirmou presença –, os deputados federais Alexandre Ramagem (PL), Tarcísio Motta (PSOL) e Marcelo Queiroz (PP), além do deputado estadual Rodrigo Amorim (União Brasil).

Cidades paulistas

Além das duas maiores capitais do país, VEJA também promoverá debates em mais quatro cidades do Estado de São Paulo. O primeiro deles será em Campinas, maior município do interior paulista, na sexta-feira, 23 de agosto. Foram convidados o prefeito Dario Saadi (Republicanos), o deputado estadual Rafa Zimbaldi (Cidadania), o deputado federal Pedro Tourinho (PT) e o empresário Wilson Matos (Novo).

Depois, a série de encontros vai reunir os candidatos a prefeito em Guarulhos, a segunda maior cidade do Estado (atrás apenas da capital do estado), na segunda-feira, 26. Foram convidados o ex-prefeito Elói Pietá (Solidariedade), o deputado estadual Jorge Wilson Xerife do Consumidor (Republicanos), o vereador Lucas Sanches (PL) e o deputado federal Alencar Santana (PT).

No dia 30 se agosto, será a vez do debate em São Bernardo do Campo, a quarta maior cidade do Estado de São Paulo, e a maior da região conhecida como Grande ABC. Foram convidados o deputado federal Alex Manente (Cidadania), a empresária Flávia Morando (União Brasil), o ex-deputado federal Marcelo Lima (Podemos) e o deputado estadual Luiz Fernando Teixeira (PT).

Os candidatos de Santos, no litoral paulista, vão se enfrentar na segunda-feira, 2 de setembro. Foram convidados para o evento o prefeito Rogério Santos (Republicanos), a deputada federal Rosana Valle (PL) e as vereadoras Telma de Souza (PT) e Débora Camilo (PSOL) — esta última era cotada para disputar a prefeitura, mas decidiu, no entanto, tentar a reeleição na Câmara Municipal.

Locais e horários

Com exceção do Rio de Janeiro, onde os debates serão na unidade da ESPM na capital fluminense, os demais encontros ocorrerão nas instalações da ESPM na cidade de São Paulo. Todos os debates começarão às 11h.

Mediadores

Em São Paulo, os encontros serão mediados pela jornalista Marcela Rahal, âncora do programa Ponto de Vista, de VEJA. No Rio de Janeiro, a mediação será de Ricardo Ferraz, editor do podcast Os Três Poderes, também de VEJA.

FORMATO DO DEBATE

Os encontros serão divididos em cinco blocos:

Primeiro Bloco: Candidatos perguntam para candidatos

– Os candidatos farão perguntas uns aos outros, com o primeiro questionador sendo definido por sorteio.

– Quem respondeu faz na sequência a próxima pergunta. Cada candidato só poderá perguntar e responder uma vez.

– Tempos: 30 segundos para perguntas, 1 minuto e 30 segundos para respostas, 30 segundos para réplica e 30 segundos para tréplica.

Segundo Bloco: Perguntas dos jornalistas de VEJA

– Jornalistas farão questionamentos sobre temas livres.

– A escolha de quem irá responder e quem irá comentar será do questionador. Cada participante poderá responder e comentar uma única vez.

– Tempos: 30 segundos para perguntas, 1 minuto e 30 segundos para respostas, 1 minuto para comentários e 1 minuto para tréplica.

Terceiro Bloco: Candidatos perguntam para candidatos

– Seguirá o mesmo formato do primeiro bloco.

Quarto Bloco: Perguntas dos jornalistas de VEJA

– Seguirá o mesmo formato do segundo bloco.

Quinto Bloco: Considerações Finais

– Cada candidato terá 2 minutos para apresentar comentários sobre o debate e a sua candidatura.

