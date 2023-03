Veja Essa: Zelensky, Eduardo Bolsonaro e Daniela Mercury

“A principal conclusão é que sobrevivemos. Não fomos derrotados. E vamos fazer de tudo para vencer este ano.”

VOLODYMYR ZELENSKY, presidente da Ucrânia, após um ano da invasão russa

“Eu não quero ter nada a ver com eles. Diria que o melhor conselho aos brancos é se afastarem dos negros, porque não tem como consertar isso.”

SCOTT ADAMS, criador das tirinhas do Dilbert, em estúpido comentário racista. Alguns dos principais jornais americanos anunciaram o fim da publicação de Dilbert, em correta represália. Adams ainda fez troça, dizendo que seria “cancelado”

“Rua não é endereço, e barraca não é lar.”

RICARDO NUNES, prefeito de São Paulo pelo MDB

“O Brasil tem de virar a página de omissão e desprezo aos pobres.”

EDU LYRA, fundador da ONG Gerando Falcões, que trabalha em projetos de impacto social nas periferias

“Nossos países assistem perplexos à rápida propagação do discurso de ódio baseado no racismo, na xenofobia, no sexismo, na lgbtfobia. A extrema direita e o fascismo crescem e articulam-se por meio de redes que não conhecem fronteiras. É nossa missão fazer com que o amor, a solidariedade e a paz também não conheçam fronteiras.”

SILVIO ALMEIDA, ministro dos Direitos Humanos e da Cidadania, em discurso no Conselho de Direitos Humanos da ONU, em Genebra

“Quem conhece o passado consegue enxergar melhor o futuro. E é para manter vivo na sua memória os bons trabalhos do presidente Jair Bolsonaro que eu te convido para conhecer o calendário da Bolsonaro Store.”

EDUARDO BOLSONARO, o filho Zero Três, ao anunciar o novo negócio do clã. Uma caneca de chope custa 69,90 reais. Uma tábua de carne de madeira sai por 109,90 reais

“Carter e eu já estávamos conversando sobre o futuro e então o mundo foi fechado, eu pensei: ‘O que você acha de fazermos embriões?’, contou. E ele disse: ‘Sim, vamos fazer isso’. E já fizemos isso sete vezes… Eu tenho todos os meninos. Eu tenho vinte meninos.”

PARIS HILTON, empresária, mãe de um menino recém-nascido por meio de barriga de aluguel e que pretende partir para o segundo

“Causei alguns danos à minha voz com o Wolverine. Meu falsete não é tão forte quanto costumava ser, e isso eu atribuo diretamente a alguns rosnados e gritos do personagem.”

HUGH JACKMAN, ator

“Dentro de casa ele era o Edson, e para o mundo, o Pelé.”

MÁRCIA AOKI, empresária, a reservada viúva do rei do futebol

“O Carnaval tem uma hierarquia, uma lógica e horários definidos. Nos últimos anos, com as pipocas, foram se inserindo algumas novas atrações. Anitta está dentro desse grupo. Fico feliz de artistas como ela e Pabllo Vittar terem chegado lá. Mas é importante entender Salvador porque é um Carnaval histórico.”

DANIELA MERCURY, ao comentar uma confusão de horários com o trio elétrico de Anitta

Publicado em VEJA de 8 de março de 2023, edição nº 2831