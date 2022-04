Veja Essa: Mourão, Bolsonaro e Xuxa

“Apurar o quê? Os caras já morreram tudo, pô.”

HAMILTON MOURÃO, general vice-presidente, fazendo de conta que é desimportante a proposta de investigação de torturas cometidas por militares na ditadura com base em áudios recém-revelados pela jornalista Míriam Leitão

“Muitas vezes eu me sinto ali um presidiário sem tornozeleira eletrônica.”

JAIR BOLSONARO, presidente, chorando as mágoas pela solidão “ensurdecedora” que o assola no Palácio da Alvorada

“Os efeitos econômicos da guerra estão se espalhando em todas as direções.”

FMI, em nota, ao baixar as expectativas de crescimento mundial em 2022 e 2023

“Pela primeira vez vamos colocar dinheiro da Rouanet em eventos de arma de fogo. Vai ser superbacana isso.”

ANDRÉ PORCIUNCULA, ex-secretário de Incentivo e Fomento à Cultura, falando à Convenção Nacional Pró-Armas sobre a chance de fazer delas “nossa miss na passarela” em espetáculos comemorativos dos 200 anos da Independência. Porciúncula deixou o cargo para se candidatar a deputado federal

“Que tristeza. A comunicação, uma ocupação tão nobre, está sendo conspurcada.”

PAPA FRANCISCO, investindo (até ele) contra a imprensa que o critica por não haver citado nominalmente até agora o presidente russo Vladimir Putin como responsável pela guerra na Ucrânia

“A estrutura acionária faz com que Mark Zuckerberg XIV controle todas aquelas empresas.”

ELON MUSK, bilionário interessado em comprar o Twitter, comparando o dono do Facebook, Instagram e WhatsApp a Luís XIV, o rei Sol da França. Ele promete fazer diferente se tiver sua própria rede social

“Eu me considero uma dona de casa.”

JULIA ROBERTS, atriz, que priorizou a criação dos filhos e agora que estão crescidos (os gêmeos Phinnaeus e Hazel têm 17 anos e o caçula Henry, 14) se prepara para retomar a carreira, com a estreia de um filme e uma série

“Meus advogados me aconselharam a desaparecer e ficar de boca fechada para não aumentar os riscos à minha vida. Mas não estou obedecendo. Dei entrevistas a dezenas de jornalistas e posto mensagens antiguerra nas minhas redes sociais.”

MARINA OVSYANNIKOVA, editora do Canal Um russo que, em pleno horário nobre, apareceu em frente às câmeras com um cartaz denunciando a invasão da Ucrânia. Ela foi multada e pode pegar quinze anos de prisão

“Para mim, todas são ótimas, maravilhosas. Agora, tem algumas que eu não quero mais para minha vida, nunca mais perto de mim.”

XUXA, apresentadora, relativizando (sem citar nomes) o glamour de certas Paquitas

“Perguntei se fazer novela era mostrar a bunda e ele respondeu que dependia. Disse que, se eu fosse talentosa, a câmera chegaria na minha cara.”

CLAUDIA RAIA, atriz, narrando a conversa com um diretor ao ser selecionada para Roque Santeiro. Dito e feito: “Minha personagem cresceu tanto que ganhei destaque”

“Por falha em nossos transmissores, ficaremos fora do ar durante alguns minutos.”

ANGELI, cartunista, na tira publicada no Twitter em que anunciou sua aposentadoria após diagnóstico de afasia, uma doença degenerativa

Publicado em VEJA de 27 de abril de 2022, edição nº 2786