Veja Essa: Gloria Maria, Paulo Guedes e Fernando Henrique Cardoso

“Nada blinda preto de racismo, nada. E com mulher preta é pior ainda. Nós somos mais abandonadas e discriminadas, porque o homem preto não quer a mulher preta.”

GLORIA MARIA, apresentadora, escancarando o preconceito no Brasil

“Tem mais iPhones no Brasil do que população. Os brasileiros têm um, dois iPhones.”

PAULO GUEDES, ministro da Economia daquele país onde, além de as empregadas viajarem para a Disney, todo mundo tem no mínimo um celular da Apple. Depois se corrigiu: quis dizer “dois dispositivos digitais”

“Depois de ser presidente, não fui mais nada.”

FERNANDO HENRIQUE CARDOSO, no documentário O Presidente Improvável, prestes a ser lançado. Ele se recupera de uma cirurgia no fêmur

“Senhor Deus, em nome de Jesus nós ungimos estas armas para a segurança da população da nossa cidade.”

RENÊ ARIAN, pastor evangélico de Curitiba, estendendo a bênção a revólveres, pistolas, uma espingarda e um fuzil de particulares amontoados na igreja

“Sou solteira. Não vou comprar um rapaz no Wish (plataforma de e-commerce) e me juntar a ele só porque é sempre um casal que mora no Eliseu.”

MARINE LE PEN, candidata da extrema direita à Presidência da França, definindo o arranjo doméstico no palácio caso seja eleita: serão ela, seus sete gatos “e os bebês deles”

“A proteção oferecida pela terceira dose é bastante boa contra hospitalizações e mortes. Mas não é boa contra infecções.”

ALBERT BOURLA, presidente da Pfizer, que está recomendando um quarto reforço da vacina para pessoas acima de 65 anos

“Um número recorde de pessoas se voluntariou para acolher refugiados e eu espero fazer parte disso.”

BENEDICT CUMBERBATCH, ator, dispondo-se a abrir a casa para ucranianos em fuga. O governo britânico pretende pagar 350 libras por mês a quem colaborar. Cumberbatch deve dispensar a ajuda

“Eu não quero que vire uma coisa do tipo ‘Todos os russos são seres humanos horríveis’. Não quero que a retórica seja essa. Encorajo as pessoas a ver a questão da seguinte perspectiva: ‘É o pessoal no poder, não o povo propriamente’.”

MILA KUNIS, atriz ucraniano-americana, dando seu palpite sobre a guerra. Ela e o marido, o ator Ashton Kutcher, estão arrecadando um fundo de 30 milhões de dólares para ajudar o país atacado

“Priorizo a simplicidade, a estrutura modular. Quero ser o mais eficiente possível, construir pequenas coisas que podem ser acopladas com facilidade e criar um ambiente holístico.”

FRANCIS KÉRÉ, arquiteto de Burkina Faso, o primeiro africano a conquistar o Prêmio Pritzker, o Nobel da arquitetura

“Nestes dois meses, entendi que meu lugar ainda é no campo, não na arquibancada.”

TOM BRADY, craque do futebol americano de 44 anos, voltando atrás na decisão de se aposentar

“Vocês não devem saber, mas o sobrenome da minha mãe é Larbalestier, e eu vou acrescentá-lo ao meu nome.”

LEWIS HAMILTON, piloto campeão de Fórmula 1, prometendo novidade na temporada que se inicia

“Serena e Venus, vocês são maravilhosas. Mas não jogam contra os homens, como eu.”

JANE CAMPION, cineasta, fazendo piada muito malvista ao receber o prêmio de melhor diretora no Critics Choice Awards. As irmãs tenistas são tema de um filme com várias indicações

Publicado em VEJA de 23 de março de 2022, edição nº 2781