Veja Essa: Zeca Pagodinho, Ciro Gomes e FHC

“Cheio de álcool, mas álcool só na mão.”

ZECA PAGODINHO, em isolamento total, depois de ter contraído Covid-19, sincero como nunca. Mas ele já prometeu: “Eu vou me vingar quando isso passar”

“Eu não ia deixar o Lula na mão, ponto.”

FERNANDO HADDAD, candidato a presidente em 2018, explicando por que decidiu aguardar até o fim a decisão judicial em torno de Lula, que estava preso em Curitiba, antes de definir seu nome como cabeça de chapa do PT

“Aos puxa-sacos eu entendo, só não os respeito. Tudo o que o Haddad tem na vida política deve a Lula. Já eu, a ele não devo nada. Por isso sou livre para criticá-lo. Haddad, não!”

CIRO GOMES, candidato à Presidência em 2022

“No momento, eu penso que a (reeleição) de Lula é menos traumática para o Brasil, de forma direta. Isso não quer dizer que eu não queira uma via pelo PSDB. Claro que eu desejo. Mas uma coisa é você desejar e trabalhar nesse sentido, e outra coisa é analisar a realidade. Assim, por ora, entre Lula e Bolsonaro, acredito que o Lula seja melhor.”

FERNANDO HENRIQUE CARDOSO, tentando encontrar alguma saída para o Brasil, seja pela terceira via ou não

“O ser humano quer ser livre. Quem quer ser sufocado que se sufoque. Reprima seu filho, bote ele de azul, a filha, de rosa… Mas não venha impor isso como regra a um país.”

MARIETA SEVERO, atriz de 74 anos, que grava no momento a nova novela das 9, Um Lugar ao Sol, na Globo

“Infelizmente deu no que deu.”

ALEXANDRE KALIL, prefeito de Belo Horizonte, ao admitir o fracasso dos protocolos de saúde ao autorizar público no Mineirão, na semana passada, nas partidas de Atlético x River e Cruzeiro x Confiança

“Eu, pessoalmente, nunca vi tanta gente com Covid-19 no meu entorno.”

EDUARDO PAES, prefeito do Rio, epicentro no Brasil do contágio pela variante delta do vírus (leia na pág. 58)

“Nós não queremos o inclusivismo.”

MILTON RIBEIRO, ministro da Educação, insistindo em sua absurda tese de que crianças com deficiência fiquem em classes especiais nas escolas

“O Brasil é um país careta e hipócrita.”

CAMILA QUEIROZ, atriz, que mesmo assim admira “a chama de esperança” mantida pelos brasileiros

“Não é descaso, é projeto de destruição.”

DRICA MORAIS, atriz, criticando a situação da área cultural

“É como se o Burger King dissesse que não vai mais vender hambúrguer.”

KENNETH PABON, usuário do OnlyFans, inconformado com a decisão do site para adultos de, por pressão de anunciantes, proibir vídeos pornográficos

“É um desafio, nas áreas mais povoadas, sair e abrir as pernas estando cercado de gente.”

CHRIS HIPKINS, ministro do combate à Covid-19 na Nova Zelândia, tropeçando nas palavras ao mencionar um dos protocolos de segurança: manter os pés bem afastados para manter o distanciamento

“O amor é o diamante que as joias e a arte decoram.”

A cantora BEYONCÉ, que fez história ao lado do marido, o rapper Jay-Z, ao ser a primeira mulher negra a usar o diamante de 128 quilates da Tiffany & Co. encontrado na África do Sul em 1877. Foi a primeira vez que a peça apareceu numa campanha publicitária

Publicado em VEJA de 1 de setembro de 2021, edição nº 2753