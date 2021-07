Veja Essa: Fernando Henrique Cardoso, Eduardo Leite e Zico

“Resisti quanto pude a impeachments de presidentes. Até que chega a hora. Estamos longe dela e espero que não ocorra. Mas reafirmo: abre os olhos, presidente.”

FERNANDO HENRIQUE CARDOSO, ex-presidente que sabe das coisas

“Sou um governador gay, não sou um gay governador, tanto quanto Obama nos Estados Unidos não foi um negro presidente, foi um presidente negro.”

EDUARDO LEITE, governador do Rio Grande do Sul pelo PSDB, em atitude rara — e corajosa — entre políticos

“Passei por momentos difíceis, com médicos, psiquiatras. (…) O psiquiatra tinha pena de mim, dizia que tinha de passar uma borracha na história. Eu dizia para ele que é uma ferida eterna.”

CHICO RODRIGUES, senador (DEM-RR), flagrado com dinheiro na cueca no ano passado — uma “cilada diabólica” em que caiu por “pânico”.Ele retomou o mandato em fevereiro, depois de um tempo afastado

“(A insurreição) expôs uma crise existencial e foi um teste para a sobrevivência da nossa democracia.”

JOE BIDEN, presidente americano, em discurso sobre a invasão do Congresso por apoiadores de Donald Trump há seis meses

“O mundo é dominado por gângsteres — o agente laranja, o cara do Brasil e Putin. São gângsteres e fazem o que bem entendem. Não têm moral nem escrúpulos.”

SPIKE LEE, cineasta, juntando no mesmo saco desabonador Donald Trump, Jair Bolsonaro e o presidente da Rússia em entrevista em Cannes, onde preside o festival de cinema

“(É proibido) discutir perda de peso, referências a massa corporal, imagens de antes e depois ou qualquer outra que idealize tipos e características do corpo.”

AYA KANAI, chefe de conteúdo do Pinterest, plataforma que aboliu anúncios de dietas no intuito de se tornar “mais positiva e inclusiva”

“Sou humana.”

SHA’CARRI RICHARDSON, maior estrela da equipe de atletismo dos Estados Unidos, ao ser suspensa por uso de maconha em dia de prova seletiva. Ela está fora da Olimpíada de Tóquio

“Espera, espera. Alô? É o governo?”

ED SHEERAN, cantor britânico, interrompendo uma entrevista on-line para atender a ligação de monitoramento dos dez dias de quarentena que estava cumprindo em Londres, ao voltar dos Estados Unidos

“Não estou do lado da Globo. Inclusive, vou sair em breve.”

GRAZI MASSAFERA, atriz, rebatendo críticas de seguidores a suas postagens contra o governo e, ao mesmo tempo, deixando no ar seus rumos profissionais

“Agora só falta proibir os escoceses e americanos de usar a palavra uísque.”

SERGEI MIRONOV, dono de restaurante em Moscou, fazendo piada com a lei russa que estabelece que só o espumante fabricado no país pode ser chamado de champanhe

“Depois de meu país e minha cidade terem me negado a oportunidade de carregar a tocha olímpica, hoje realizei meu sonho.”

ZICO, ex-jogador, magoado com a esnobada na Olimpíada do Rio de Janeiro, agradecendo o convite para o revezamento no Japão, onde atuou como técnico

“Achei que fosse morrer quando me vi fora da TV aberta.”

ADRIANE GALISTEU, apresentadora, de volta à Record depois de passar sete anos sem programa fixo

“Pude mostrar um pouco da bicha que existe em mim, sem vergonha, muito feliz e grato por ter este espaço.”

TIAGO ABRAVANEL, após apresentação na Super Dança dos Famosos. Levou nota máxima

Publicado em VEJA de 14 de julho de 2021, edição nº 2746