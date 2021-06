Veja Essa: Andrew Cuomo, Hamilton Mourão e Eduardo Paes

“Podemos voltar à vida tal qual a conhecemos.”

ANDREW CUOMO, governador de Nova York, ao anunciar o fim das restrições contra a Covid-19 no estado, onde 70% da população já recebeu uma dose de vacina

“Paciência. C’est la vie, como dizem os franceses.”

HAMILTON MOURÃO, vice-presidente, conformado em ser posto de escanteio nas convocações para reuniões ministeriais

“Cheiro de vacina e Carnaval no ar.”

EDUARDO PAES, prefeito do Rio de Janeiro, comemorando a desinterdição da Cidade do Samba, conjunto de barracões onde é preparado o desfile das escolas cariocas

“É importante para a população mundial ter mais uma vacina altamente eficiente que, pelos testes, parece ser bastante segura.”

ANTHONY FAUCI, cientista que assessora a Casa Branca, saudando o anúncio de que um novo imunizante, produzido pelo laboratório Novavax, foi testado com sucesso

“Se fosse um pouquinho mais educado e menos mimado, teria mais respeito.”

WILSON WITZEL, ex-governador do Rio de Janeiro, batendo boca com o senador Flávio Bolsonaro na CPI da Covid

“Não entendo como o mundo chegou a esse ponto, de constantemente conspurcar uma cientista inocente.”

SHI ZHENGLI, diretora do laboratório do Instituto de Virologia de Wuhan, negando a suspeita de que o novo coronavírus tenha escapado de lá

“Estou bem — na medida do possível.”

CHRISTIAN ERIKSEN, jogador da seleção dinamarquesa, que sofreu um ataque cardíaco em pleno jogo da Eurocopa

“Não conheço nenhuma mulher que não tenha sofrido algum tipo de assédio sexual.”

KEIRA KNIGHTLEY, atriz e ativista da causa feminina

“Heróis não fazem isso.”

JUSTIN HALPERN, diretor de Harley Quinn, série proibida para menores da DC Comics, reproduzindo a reação escandalizada da diretoria da empresa ao roteiro em que Batman faz sexo oral na Mulher-Gato

“Ninguém me procura mais. Meu telefone toca pouco. Não recebo muitas mensagens e e-mails.”

ERIC CLAPTON, guitarrista, reclamando de que os amigos se afastaram desde que se manifestou contra lockdown e vacinas

“Dá para eu lamber estas pessoas?”

JON STEWART, humorista, dirigindo-se às arquibancadas lotadas de vacinados na primeira gravação ao vivo em mais de um ano do programa The Late Show

“Estou escrevendo sem parar e, quando chegar a hora, vou publicar o livro de todos os livros.”

DONALD TRUMP, hiperbólico ex-presidente dos Estados Unidos, antecipando seu best-seller

Publicado em VEJA de 23 de junho de 2021, edição nº 2743