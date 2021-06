Veja Essa: Lewis Hamilton, Luana Araújo e Papa Francisco

“Meu coração está com você, Brasil.”

LEWIS HAMILTON, piloto de Fórmula 1, ao postar no Instagram vídeo de manifestação anti-Bolsonaro na Avenida Paulista

“É como se estivéssemos discutindo de que borda da terra plana vamos pular.”

LUANA ARAÚJO, infectologista convidada e desconvidada pelo governo a integrar o combate à pandemia, dando a dimensão da balela do tratamento precoce e do uso de cloroquina na CPI da Covid

“A grande maioria das nossas unidades de carne bovina, suína e de aves e alimentos preparados na América do Norte já está operacional.”

JBS, empresa brasileira que mais processa carnes no mundo, em comunicado sobre a volta à normalidade depois de sua operação americana ter sido alvo de ataque de hackers

“Eu já fiz um filme que explica bastante o Jair Bolsonaro. Chama-se Tropa de Elite 2.”

JOSÉ PADILHA, cineasta, referindo-se ao roteiro sobre a extensão do domínio das milícias no Rio de Janeiro

“Critérios objetivos para identificar as sanções apropriadas a ser aplicadas em casos concretos, (…) especialmente para ofensas que causem grandes danos e escândalo.”

PAPA FRANCISCO, definindo as mudanças no Código de Direito Canônico, o conjunto de leis da Igreja, para reforçar o combate à pedofilia (sem citá-la diretamente)

“Algumas de nossas categorias de produtos jamais serão consideradas saudáveis, por mais que sejam aprimoradas.”

APRESENTAÇÃO dirigida a altos executivos da Nestlé e agora revelada, reconhecendo que 60% dos alimentos e bebidas da empresa não se encaixam “na definição aceita de saúde”. Leite em pó, ração animal e cafés ficaram fora da análise

“Raiva é falta de compreensão. Mudança incomoda as pessoas.”

NAOMI OSAKA, tenista campeã, reagindo às críticas por ter se recusado a participar de coletivas de imprensa — que, segundo ela, afetam a saúde mental dos atletas — no torneio de Roland Garros. Ela acabou desistindo de competir

“Estou profundamente envergonhado.”

WILL AMOS, deputado canadense, ao ser flagrado pela segunda vez seminu em uma sessão do Parlamento via Zoom. Ele se afastou de suas funções para “procurar ajuda”

“Uma informação que nos deixa de boca aberta diante da magnitude deste senhor. Estamos falando de William Shakespeare e seu falecimento. (…) Certamente um dos escritores mais importantes da língua inglesa.”

NOELIA NOVILLO, apresentadora de telejornal na Argentina, confundindo o bardo com um xará britânico. Depois, tentou remendar: “Me expressei mal. Me faltou um ponto, uma vírgula, um parênteses”

“Não se atreva.”

KATE WINSLET, atriz de 45 anos, ao impedir o diretor da série Mare of Easttown de retocar uma cena de sexo em que mostra “uma barriguinha”

“Sou a favor do amor entre as pessoas. Mas existem pessoas que não são e precisamos respeitar.”

CAIO CASTRO, ator, fincando o pé na muito criticada decisão de postar em suas redes o vídeo em que um pastor evangélico condena o relacionamento homossexual

“Sinceramente, só vi que era um urso depois de empurrá-lo.”

HAILEY MORINICO, californiana de 17 anos, que conseguiu afastar o animal e salvar seus quatro cãezinhos de estimação. O vídeo de seu feito viralizou

“Passei três minutos pensando em uma legenda… e não achei nada para dizer.”

RIHANNA, cantora, assumindo que uma imagem vale mais do que mil palavras ao posar de lingerie da nova coleção de sua marca Fenty

Publicado em VEJA de 9 de junho de 2021, edição nº 2741