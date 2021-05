Veja Essa: Al Gore, Paulo Guedes e Deborah Secco

“Líderes que estão atrasados (na proteção do meio ambiente) precisam dar ouvidos à parcela do setor privado que vem agindo em seus países.”

AL GORE, ex-vice-presidente dos Estados Unidos e ativista ambiental, em recado ao governo em palestra on-line dirigida ao Brasil

“O negacionismo é responsável por mais de 300 000 mortes.”

PEDRO HALLAL, epidemiologista, diante da pesquisa que mostra que a contaminação pelo novo coronavírus em redutos bolsonaristas é três vezes maior do que nas cidades em que o presidente teve menos de 10% dos votos

“O liberal é um ser abstrato.”

PAULO GUEDES, ministro da Economia da escola liberal, sentindo-se só diante da concretude política de seus pares

“Já era para ele ter sido interditado.”

MARINA SILVA, ex-ministra do Meio Ambiente, que vê em Jair Bolsonaro “um duplo risco global”, pelo fraco combate à pandemia e pela inação diante das queimadas na Amazônia

“O nosso sistema de saúde, a despeito dos avanços que teve nas últimas três décadas, padecia de vicissitudes.”

MARCELO QUEIROGA, ministro da Saúde, pondo no SUS parte da culpa pela situação da pandemia no Brasil

“Se vocês fazem leis federais para proteger águias, podem fazer leis federais para proteger as pessoas de cor.”

PHILONISE FLOYD, irmão de George Floyd, o negro asfixiado por um policial em plena rua, discursando na Casa Branca ao se completar um ano da morte dele

“Tem de haver sacrifícios para que a Olimpíada aconteça.”

THOMAS BACH, presidente do Comitê Olímpico Internacional, causando indignação ao falar sobre os jogos de julho em Tóquio. O Japão registra intensa onda de contágios

“Sei que foi sentida certa ofensa por coisas que eu falei e que as pessoas esperam que alguém na minha posição corrija a situação, mas no jornalismo precisamos usar as palavras livremente.”

BORIS JOHNSON, primeiro-ministro britânico, pronunciando o mais esfarrapado pedido de desculpa possível por haver, em seus tempos de colunista, comparado mulheres que usam burca a uma caixa de correio

“Só tenho a dizer para a Europa, para o mundo — o rock’n’roll não morre nunca.”

DAMIANO DAVID, vocalista da Maneskin, banda italiana que venceu o festival Eurovision, primeiro grande espetáculo presencial pós-pandemia

“Eu ficava lá beijando o nada e o João fazia a cabecinha para o lado oposto da minha (…). Então a gente passava uma vergonha na frente da outra pessoa, beijando o ar.”

DEBORAH SECCO, atriz, descrevendo a gravação de uma cena de beijo sem contato com João Baldasserini na novela Salve-se Quem Puder

“Chega um momento em que eu não posso facilitar mais, porque eu começo a desvalorizar o produto.”

DANIEL ALVES, lateral do São Paulo, objetificando-se ao sugerir que já esperou demais para receber 11 milhões de reais que o clube lhe deve

“Acho que meus 40 anos vão ser fantásticos. Os 20 foram meio desafiadores, confesso. Aos 30 estava pondo as coisas nos eixos. Agora é: sai da frente.”

GISELE BÜNDCHEN, modelo que estreou a nova década em julho

Publicado em VEJA de 02 de junho de 2021, edição nº 2740