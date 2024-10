Uma surpresa positiva para Lula em meio a tantas derrotas na eleição

Logo após o primeiro turno, o presidente Lula lamentou, numa reunião no Palácio do Planalto, o desempenho do PT na eleição municipal e listou derrotas que o incomodaram, sobretudo no Estado de São Paulo, o berço do partido. Os fracassos citados envolviam nomes históricos da sigla. Ex-comandante do PT-SP e amigo de Lula há décadas, Emídio de Souza perdeu por larga vantagem a corrida pela prefeitura de Osasco. Já o prefeito Edinho Silva, ex-ministro de Dilma Rousseff, não conseguiu eleger a sucessora, derrotada por um bolsonarista.

Nesse cenário de frustração, Lula e ministros conseguiram listar pelo menos uma surpresa positiva na eleição: o vereador Vinicius Castello, de 29 anos, que passou em primeiro lugar para o segundo turno na disputa pela prefeitura de Olinda (PE), deixando para trás a até então favorita Mirella Almeida (PSD), apoiada pelo prefeito da cidade, Lupércio (PSD).

Negro, homossexual e criado na periferia, Castello conta com o apoio do prefeito reeleito do Recife, João Campos (PSB), um campeão de votos no primeiro turno, e tem enfrentado ataques homofóbicos e discursos de ódio nas redes sociais. Lula também resolveu ajudar o correligionário e gravou um vídeo ao lado dele. “Eu tenho certeza de que como você já foi um invisível, que as pessoas políticas não te enxergavam, por favor, não deixe de enxergar as pessoas que serão a razão da sua eleição para a prefeitura de Olinda”, diz o presidente na gravação.

Renovação emperrada

No balanço preliminar sobre a eleição municipal, chamou a atenção de petistas o fato de quadros jovens terem vencido disputas para vereador em municípios de São Paulo. Junto com o caso de Olinda, esses resultados fizeram reacender o debate sobre a necessidade de renovação no PT. O próprio Lula abordou o assunto com seus ministros.

“O presidente fez um balanço da necessidade eventual de renovação, mas eu acho que ainda está muito no calor das emoções para termos uma análise mais aprofundada”, disse a VEJA o líder do governo no Senado, Jaques Wagner (PT-BA). A renovação é um desafio monumental, dificultado pelo principal líder do partido. Desde a redemocratização, Lula participou de seis das nove eleições presidenciais. Em outras duas, não concorreu porque não podia — uma por vedação constitucional, outra por estar preso. Desde então, a fila não anda.