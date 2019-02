Uma cilada para Sergio Moro

A foto acima foi tirada em fevereiro de 2017. O então juiz Sergio Moro está ao lado de dois amigos: os empresários Rafael Ghignone (de camisa quadriculada) e Fábio Aguayo (de camisa preta), dirigentes do Sindicato das Empresas de Gastronomia, Entretenimento e Similares de Curitiba (SindiAbrabar). Nas pontas, vestidos com terno e gravata, estão os advogados Renato Araújo Júnior (à direita) e Leonardo Cabral Dias (à esquerda), presos tempos depois pela Polícia Federal juntos com uma organização criminosa que fraudava processos e arrecadava propina no Ministério do Trabalho. Moro só conheceu Leonardo e Renato na ocasião da foto. O grupo participava de uma festa para comemorar a obtenção do registro oficial da SindiAbrabar depois de anos de tentativas. A imagem, postada desde então no Facebook do sindicato, vai ser usada para sustentar uma bruxaria contra o agora ministro da Justiça. Reportagem de VEJA desta edição relata como uma tramoia está sendo articulada por um grupo de advogados e políticos para constranger o ex-juiz da Lava-Jato — e terá como protagonistas os personagens engravatados que aparecem na fotografia.