🔥 A Oferta 11.11 começou! Garanta o Digital Premium pelo menor preço do ano. Aproveite!
Política

Uma ameaça persistente e silenciosa desafia a campanha de Lula

Capaz de influenciar o humor do eleitorado, o preço dos alimentos volta a subir e a pressionar o presidente

Por Daniel Pereira 13 jun 2026, 11h11
O presidente Luiz Inácio Lula da Silva durante visita às instalações e cerimônia de inauguração do Centro de Tecnologia e Inovação Agroindustrial, em Montes Claros (MG)
O presidente Luiz Inácio Lula da Silva durante visita às instalações e cerimônia de inauguração do Centro de Tecnologia e Inovação Agroindustrial, em Montes Claros (MG) (Ricardo Stuckert/PR/Divulgação)
Continua após publicidade
Uma ameaça persistente e silenciosa desafia a campanha de Lula Priorize VEJA no Google

Impulsionado por um pacote de bondades estimado em mais de 200 bilhões de reais, o presidente Lula conseguiu sair das cordas e recuperar terreno na disputa eleitoral. Segundo pesquisa Genial/Quaest divulgada na quarta-feira 10, ele tem dez pontos de vantagem sobre Flávio Bolsonaro (PL) no primeiro turno (39% a 29%) e abriu seis pontos de frente no segundo turno (44% a 38%).

Em abril, os dois estavam tecnicamente empatados na simulação de um confronto direto, mas o primogênito de Jair Bolsonaro aparecia à frente, marcando 42% a 40%. O levantamento trouxe outras boas notícias para Lula, como a melhora na aprovação do governo, que está quase empatada com a desaprovação (47% a 48%), e a liderança do presidente entre os eleitores indecisos, considerados decisivos na votação de outubro.

Nesse segmento, Flávio Bolsonaro, que liderava com 31% em maio, caiu para 24% em junho, enquanto Lula subiu de 29% para 37%. Uma reviravolta considerável.

Siga
Continua após a publicidade

Ameaça indomável

Apesar do refresco momentâneo nas pesquisas, Lula tem uma série de desafios em sua campanha à reeleição. Um deles, bem conhecido, é o antipetismo consolidado e o alto nível de rejeição que o presidente enfrenta — de 53%, de acordo com a Genial/Quaest.

Outro obstáculo, tão ou mais perigoso, por impactar justamente a fatia do eleitorado que não se alinha ideologicamente aos candidatos, diz respeito ao custo de vida, que continua a atormentar a maioria da população.

Continua após a publicidade

Mesmo com um novo programa de renegociação de dívidas das famílias brasileiras, com subvenções para baratear o preço dos combustíveis, com linhas de financiamento generosas para a classe média, entre outros, 44% dos entrevistados dizem que a economia do Brasil piorou nos últimos doze meses, enquanto apenas 20% afirmam que melhorou.

No caso do preço dos alimentos nos supermercados, 69% dizem que os valores subiram e só 7% afirmam que caíram. Esse cenário pode piorar. Em maio, a inflação oficial do Brasil, medida pelo IPCA, ficou em 0,58, o maior nível para o mês desde 2021. O resultado foi influenciado principalmente pelo encarecimento de parte dos alimentos, como batata-inglesa (44,69%), tomate (20,62%), cebola (16,8%) e carnes (1,39%).

Continua após a publicidade

Não há bom humor com um governante quando falta comida na mesa — ou quando a refeição fica cada vez menos farta. Jair Bolsonaro sofreu esse tipo de desgaste na campanha de 2022. Lula, que prometeu cerveja e picanha baratas, corre agora o mesmo risco. Um risco persistente, silencioso e que tem mostrado força.

Publicidade
TAGS:
Bastidores de Brasília
Eleições
Flávio Bolsonaro
Inflação
Luiz Inácio Lula da Silva
Assine Abril

Veja Negócios

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

OFERTA 11.11

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

Veja

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

OFERTA 11.11

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

Guia do Estudante

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

OFERTA 11.11

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

Superinteressante

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

OFERTA 11.11

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

Quatro Rodas

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

OFERTA 11.11

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

Você RH

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

OFERTA 11.11

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

Veja Saúde

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

OFERTA 11.11

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

Claudia

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

OFERTA 11.11

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

Viagem e Turismo

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

OFERTA 11.11

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

Goread

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 5,99/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 5,99/mês

Guia + Veja

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

Veja + Zero Hora

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Capricho

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

OFERTA 11.11

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

Quatro Rodas + Placar

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

VEJA + ESTADÃO DIGITAL

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 12,00/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 12,00/mês
Quem assina tem mais vantagens
Icone de colunistas
Colunistas
Conteúdo criado por especialistas
Icone de favoritos
Seus favoritos
Acompanhe as publicações dos seus autores favoritos
Icone de aplicativo
Aplicativo
Leia todas as revistas em um só app
Icone de sites
Sites
Acesso ilimitado aos sites
Icone de leitura offline
Leia offline
Baixe e leia as edições digitais no app até onde não tem internet
Icone de clube
Abril Signature
Descontos, cashback, sorteios e muito mais

Leia também no GoRead

Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login

Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login

Capa da revista Veja com um homem e um celular sobreposto a um notebook exibindo um site de notícias, com fundo escuro e a palavra BLACKFRIDAY repetida
ECONOMIZE ATÉ 92% OFF

Digital Essencial

A notícia em tempo real na palma da sua mão!
Chega de esperar! Informação quente, direto da fonte, onde você estiver.
De: R$ 16,90/mês Apenas R$ 1,99/mês
BLACK FRIDAY CHEGOU

Revista em Casa + Digital Premium

Receba 4 revistas de Veja no mês, além de todos os benefícios do plano Digital Premium (cada revista sai por menos de R$ 10,00)
De: R$ 59,99/mês
A partir de R$ 32,90/mês
Icone da VivoACESSO LIVRE COM VIVO FIBRA

*Acesso ilimitado ao site e edições digitais de todos os títulos Abril, ao acervo completo de Veja e Quatro Rodas e todas as edições dos últimos 7 anos de Claudia, Superinteressante, VC S/A, Você RH e Veja Saúde, incluindo edições especiais e históricas no app.
*Pagamento único anual de R$23,88, equivalente a R$1,99/mês. Após esse período a renovação será de 118,80/ano (proporcional a R$ 9,90/mês).