Um ‘pedaço’ de Noronha na Amazônia
O objetivo da Norte Energia é ambicioso: chegar a 7,6 mil hectares reflorestados até 2046, unindo biodiversidade e combate às mudanças climáticas
A Norte Energia, concessionária da Usina Hidrelétrica Belo Monte, no Pará, recuperou 2,6 mil hectares de floresta com a recomposição vegetal no entorno do empreendimento. Isso equivale à área total do arquipélago de Fernando de Noronha, em Pernambuco.
Parte desse total está localizado no viveiro da usina que, em 15 anos de atuação, alcançou a produção de 2,6 milhões de mudas de espécies nativas.
Entre as 167 espécies cultivadas, destacam-se o ipê, o cumaru e o raro pau-cravo, que ficou quatro décadas sem registro até ser catalogado novamente na área.
O objetivo da concessionária é ambicioso: chegar a 7,6 mil hectares reflorestados até 2046, unindo biodiversidade e combate às mudanças climáticas.