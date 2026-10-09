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Política

TSE manda suspender site que oferece criptomoedas por apoio a Flávio

Campanha de Lula apresentou denúncia à Procuradoria-Geral Eleitoral

Por Redação 9 out 2026, 21h51
Homem de meia-idade, cabelos grisalhos, terno cinza e camisa branca, segurando um microfone com a mão direita e tocando a testa com a esquerda, em um evento
Flávio Bolsonaro - 07/10/2026 (Sergio Lima/AFP)
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TSE manda suspender site que oferece criptomoedas por apoio a Flávio Priorize VEJA no Google

O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) determinou nesta sexta-feira (9) a suspensão de um site que oferecia criptomoedas a usuários que publicassem postagens favoráveis ao candidato a presidente Flávio Bolsonaro (PL).

A decisão foi tomada pela ministra Estela Aranha. A magistrada entendeu que o site oferece vantagem econômica durante as eleições.

O caso foi denunciado ao TSE pela coligação do candidato à reeleição Luiz Inácio Lula da Silva (PT). A campanha apresentou à Procuradoria-Geral Eleitoral uma denúncia sobre a distribuição dos ativos virtuais em troca de propaganda política.

A distribuição foi revelada nesta semana pelo jornal Folha de S.Paulo.

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Após a divulgação do caso, a campanha de Flávio Bolsonaro disse que desconhece a autoria do site e informou que vai tomar todas as medidas judiciais contra a publicação nas esferas eleitoral, cível e criminal para a derrubada da página.

O candidato também negou a contratação de perfis para divulgação de conteúdo ou produtos de campanha.

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(Agência Brasil)

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TAGS:
Eleições 2026
Flávio Bolsonaro
Luiz Inácio Lula da Silva
Tribunal Superior Eleitoral (TSE)
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