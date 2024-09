TSE autoriza o envio de Forças Federais para a eleição em 12 estados

O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) autorizou, em sessão na noite desta terça-feira, 25, o envio das Forças Federais para auxiliarem na garantia da segurança em 12 estados brasileiros, no primeiro turno das eleições municipais. A medida foi aprovada por unanimidade, a partir de 53 processos, que pediam esse reforço. Para a presidente da Corte, a ministra Cármen Lúcia, as requisições são procedimentos normais, e a medida busca garantir que o pleito ocorra de maneira ordeira.

Na lista dos locais que terão esse reforço, estão cidades no Rio de Janeiro, Acre, Amazonas, Ceará, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Pará, Paraíba, Piauí, Rio Grande do Norte, Maranhão e Tocantins, o que inclui algumas capitais desses estados, casos da capital fluminense, além de Teresina (PI), Campo Grande (MS), Fortaleza (CE), Rio Branco (AC), Cuiabá (MT) e Belém (PA).

Antes da decisão do TSE, os tribunais regionais eleitorais desses estados já haviam aprovado essa medida, assim como os respectivos governadores. As Forças Federais também atuaram para assegurar que a apuração dos votos transcorra normalmente. O reforço tem sido comum nas últimas eleições, embora neste ano abranja mais unidades da federação. Há dois anos, por exemplo, foram quatro estados contemplados, enquanto nas eleições municipais de 2020, isso aconteceu em sete estados.

Conforme mostrou VEJA, a segurança tem sido uma preocupação especial das autoridades durante a campanha eleitoral deste ano. Com o espraiamento do domínio de facções criminosas em todo o país, há o temor de que práticas como a de restringir o acesso de candidatos e cidadãos a locais conflagrados se espalhem ainda mais.

O problema há muito já é realidade na Região Metropolitana do Rio. Não à toa, para este ano, o Tribunal Regional Eleitoral do Rio (TRE/RJ) alterou o endereço de 93 seções eleitorais, alterando assim 53 locais de votação, de modo a evitar pressões e coação desses criminosos aos eleitores, no dia da eleição. Também por isso, a Corte tem alertado aos eleitores fluminenses que consultem seu local de votação antes do pleito, já que as alterações, inclusive as feitas por outras razões, devem afetar cerca de um milhão de pessoas.