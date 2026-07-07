Troca de farpas na esquerda: a irritação de Guilherme Boulos com Tabata Amaral

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Tabata Amaral gerou polêmica ao criticar deputados muito votados, como Guilherme Boulos, pela baixa aprovação de projetos. Boulos expressou indignação por ser comparado a nomes da direita e por sua produtividade ser questionada, enquanto Tabata destaca sua própria alta aprovação de leis.

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Uma publicação da deputada federal Tabata Amaral (PSB-SP) nas redes sociais deixou o ministro-chefe da Secretaria-Geral da Presidência, Guilherme Boulos, irritado nesta segunda-feira, 7, por ter sido apontado como um dos cinco parlamentares mais bem votados de 2022, mas que, durante seu mandato, só aprovou cinco projetos de lei na Câmara, antes de assumir o ministério.

O incômodo de Boulos também se deu pelo fato de ele ter sido elencado ao lado de outros quatro nomes da direita, formando o grupo dos cinco deputados mais bem votados das últimas eleições. “A deputada Tabata Amaral publicou um vídeo em que me critica por ter aprovado ‘apenas’ cinco projetos na Câmara e me compara com Nikolas Ferreira, Eduardo Bolsonaro e Carla Zambelli. É lamentável ver esse posicionamento de alguém do campo progressista, ainda mais no momento em que estamos”, escreveu.

Na publicação de Tabata, ela lista os cinco deputados mais bem votados e quantos projetos cada um aprovou. Segundo ela foram:

Nikolas Ferreira (PL-MG) – três projetos; Guilherme Boulos (PSOL-SP) – cinco projetos; Carla Zambelli (PL-SP) – cinco projetos (em dois mandatos); Eduardo Bolsonaro (PL-SP) – cinco projetos (em três mandatos); Ricardo Salles (Novo-SP) – nenhum projeto.

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“Todos eles tiveram mais de 600 mil votos (…). Aí você pensa: com todo esse apoio que eles receberam, devem ter aprovado muitos projetos de lei superimportantes. Será? (…) Isso não é normal. Não pode ser. São milhões de brasileiros que deram seu voto que deram seu voto de confiança e estão recebendo migalhas em retorno”, declarou Tabata Amaral.

Ainda de acordo com a parlamentar, ela sozinha supera a soma dos projetos aprovados pelos cinco, tendo, ela, aprovado 32 projetos de lei em um mandato. “Seu voto importa. Este ano a gente tem eleição para deputado de novo. E a maioria de quem está nesta lista sequer vai ser candidato. Detalhe: as razões são as piores possíveis. O único que vem candidato de novo é o Nikolas”, disse a parlamentar, tentando conquistar o eleitor.

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A resposta de Boulos foi dura. “Tenho muito orgulho dos projetos que aprovei, dentre eles a Lei das Cozinhas Solidárias, que ajudou a tirar o Brasil do Mapa da Fome. Teria vergonha se tivesse votado a favor da Reforma da Previdência de Bolsonaro ou se fosse autor de uma lei que criminaliza as críticas ao genocídio de Israel na Faixa de Gaza”, diz, citando posicionamentos da deputada na Câmara.