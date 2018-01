Temer entrega ao STF respostas a perguntas da Polícia Federal

O presidente Michel Temer (MDB) entregou ao Supremo Tribunal Federal (STF) nesta quinta-feira suas respostas às 50 perguntas formuladas pela Polícia Federal (PF) no inquérito que apura se empresas que operam no Porto de Santos foram beneficiadas por meio do Decreto dos Portos, editado por Temer. Relatado no STF pelo ministro Luís Roberto Barroso, o inquérito tem entre os investigados, além do presidente, o ex-assessor presidencial e ex-deputado federal Rodrigo Rocha Loures, o dono e presidente da operadora portuária Rodrimar, Antônio Celso Grecco, e o executivo da empresa Ricardo Conrado Mesquita.

“Não recebi nenhuma oferta de valor para inserir dispositivos mais benéficos no Decreto dos Portos, ainda que em forma de doação de campanha eleitoral. Em tal hipótese, minha reação seria de enérgica repulsa, seguida da adoção das medidas cabíveis”, afirma Michel Temer em resposta à PF.

O inquérito foi aberto a partir de grampos telefônicos da Operação Patmos, deflagrada pela PF em maio de 2017 com base nas delações de executivos do Grupo J&F. Em conversas gravadas, Rodrigo Rocha Loures aparece articulando com Ricardo Mesquita sobre o decreto e conversando com integrantes do governo, incluindo o presidente, sobre o assunto. A Rodrimar opera no Porto de Santos, tradicional área de influência política de Temer.

Em um telefonema a Gustavo do Vale Rocha, subchefe para assuntos jurídicos da Casa Civil, Rocha Loures tentou convencer o interlocutor sobre a necessidade de discutir uma medida que beneficiaria empresas com concessões anteriores ao ano de 1993, a exemplo da Rodrimar, que tem um contrato nestas condições no Porto de Santos. “Realmente é uma exposição muito grande para o presidente se a gente colocar isso… já conseguiram coisas demais nesse decreto”, advertiu Gustavo Rocha, que ouviu de Rocha Loures que era importante ouvir os interessados.

“A normatização trazida pelo novo Decreto não é ilegal. Considerou-se que a inserção dos contratos anteriores a 1993 não possuía respaldo jurídico para serem alcançados pela prorrogação do prazo. Por essa razão as concessionárias anteriores àquela data não foram incluídas”, respondeu o presidente, em questionamento da PF sobre a “exposição ao presidente” citada no telefonema.

Notório por ter sido flagrado pela PF após receber uma mala com 500.000 reais do diretor de relações institucionais da JBS e delator, Ricardo Saud, o ex-assessor presidencial também tratou com Temer ao telefone sobre o decreto. Poucos minutos depois, ligou para Ricardo Mesquita, diretor da Rodrimar, para atualizá-lo sobre a edição da medida. “É isso aí, você é o pai da criança, entendeu?”, disse Mesquita a Rodrigo Rocha Loures.

O presidente negou que tenha autorizado Rocha Loures a tratar em seu nome com empresários do setor portuário ou a receber recursos de empresas do ramo em retribuição ao Decreto dos Portos. “Reitero a agressividade, o desrespeito e, portanto, a impertinência, por seu caráter ofensivo, também dessa questão”, criticou o emedebista.

