Temer empossa Marun como secretário de Governo

O presidente da República, Michel Temer (PMDB), empossou nesta sexta-feira 15 o deputado Carlos Marun (PMDB-MS) na Secretaria de Governo. O deputado assumirá a articulação política de Temer, substituindo o então secretário, Antonio Imbassahy (PSDB-BA), que pediu demissão do cargo às vésperas da convenção nacional dos tucanos, em Brasília.

Marun é um dos membros da tropa de choque do presidente no Congresso e tem o apoio do PMDB na Câmara. A cerimônia estava marcada inicialmente para a quinta-feira, às 17 horas, mas foi adiada porque o presidente, que passou por uma pequena cirurgia no sistema urinário, não recebeu alta hospitalar na manhã de ontem, como previsto.

