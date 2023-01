STF tem rastro de destruição – veja vídeos

O Supremo Tribunal Federal (STF) deu início na manhã desta segunda-feira, 9, a uma perícia para avaliar o rastro de destruição provocado pela horda de vândalos que invadiu a sede dos três poderes na tarde de ontem, em Brasília. O cenário é de completa devastação.

A sala de reuniões dos ministros, utilizada pelos magistrados antes das sessões plenárias, foi destruída. Os armários com as togas do juízes – a de Alexandre de Moraes, tido como algoz do ex-presidente Jair Bolsonaro teve a porta arrancada por vândalos – foram danificados. Documentos, mobiliários, as mesas dos ministros, cadeiras do Plenário do tribunal, carpetes, fiação, portas de elevador, máquinas de fotocópia, vidraças, quadros, aparelhos de ar condicionado, tudo foi quebrado. Os vândalos riscaram uma mesa de madeira com os dizeres ‘Supremo é o povo’.

Veja os vídeos da destruição: