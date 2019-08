STF retoma trabalhos com julgamento sensível para Bolsonaro

O Supremo Tribunal Federal retoma suas atividades nesta quinta-feira, 1º, com o julgamento de uma ação sobre a competência para demarcar terras indígenas. Reunido na tarde de hoje, o Plenário vai decidir se mantém uma liminar concedida pelo ministro Luís Roberto Barroso que, em junho, suspendeu o trecho de uma medida provisória do Planalto que transferia esta prerrogativa da Funai para o Ministério da Agricultura.

A controvérsia é alvo de quatro ações ajuizadas por partidos políticos (PSB, Rede Sustentabilidade, PT e PDT). A discussão sobre a demarcação de terras indígenas pode marcar a segunda derrota imposta pelo STF ao governo de Jair Bolsonaro (PSL). A primeira foi em junho deste ano, quando o tribunal decidiu, por unanimidade, colocar limites à extinção de conselhos pelo Palácio do Planalto. Os ministros determinaram naquela ocasião que o governo federal não pode extinguir conselhos que tenham sido criados por lei.

A demarcação de terras indígenas é um tema caro ao presidente Bolsonaro e sua discussão expõe as tensões na relação do Palácio do Planalto com o Congresso Nacional e o STF. Ao alterar a estrutura administrativa do governo quando tomou posse, o presidente transferiu da Funai para o Ministéri da Agricultura a responsabilidade por essas demarcações. O texto foi aprovado pelo Congresso Nacional, mas com alterações — uma delas foi justamente manter essa responsabilidade com a Funai.

Após a derrota parcial no Parlamento, o governo contrariou o Congresso e editou uma nova medida provisória, em uma nova tentativa de deixar com a pasta da Agricultura a demarcação, o que foi suspenso por Barroso. A mudança da transferência da demarcação é um pedido da Frente Parlamentar da Agropecuária (FPA), uma das maiores bancadas do Congresso.

Na última segunda-feira, 29, o presidente Jair Bolsonaro disse que a demarcação de terras indígenas está “inviabilizando o nosso negócio”. “O Brasil vive de commodities, daqui a pouco o homem do campo vai perder a paciência e vai cuidar da vida dele. Vai vender a terra, aplicar aqui ou lá fora, e cuidar da vida dele. A gente vai viver do quê? O que nós temos aqui além de commodities?”, questionou o presidente.

Na mesma entrevista, Bolsonaro voltou a afirmar que pretende legalizar o garimpo no País, o que inclui a liberação da atividade em terras indígenas. Também questionou o fato de que as terras indígenas demarcadas no Brasil ficam em áreas “riquíssimas” e disse que organizações não governamentais (ONGs) estrangeiras querem “ter para si a soberania da Amazônia”.

No último sábado, 27, Bolsonaro disse que por pensar dessa forma está enviado seu filho Eduardo Bolsonaro para embaixador nos Estados Unidos. “Estou procurando o primeiro mundo para explorar essas áreas em parceria e agregando valor. Por isso, a minha aproximação com os Estados Unidos. Por isso, eu quero uma pessoa de confiança minha na embaixada dos EUA… quero contato rápido com o presidente americano”, afirmou na ocasião.