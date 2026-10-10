STF espera que Temer negocie saída contra impeachment de Alexandre de Moraes

Ler Resumo





Michel Temer busca articular-se para evitar o impeachment do ministro Alexandre de Moraes, indicado por ele ao STF. Apesar de apoiar Flávio Bolsonaro, que defende a “degola” de Moraes, Temer tenta negociar com senadores e aliados para acomodar os ânimos. O cenário político pós-eleição, com um Congresso renovado, fortalece a pauta do impeachment, preocupando ministros e levando a busca por saídas.

Este resumo foi útil? 👍

👎 Resumo gerado por ferramenta de IA treinada pela redação da Editora Abril.

Entre ministros do Supremo Tribunal Federal (STF), a expectativa é que o ex-presidente Michel Temer (MDB) consiga negociar uma saída que impeça um provável processo de impeachment do ministro Alexandre de Moraes a partir de 2027. O político foi às redes sociais nos últimos dias e anunciou apoio do candidato do PL ao Palácio do Planalto Flávio Bolsonaro, ainda que uma das plataformas de campanha do Zero Um seja a degola do único nome indicado pelo emedebista à Corte.

Na segunda-feira, 5, Temer fez uma avaliação do resultado do primeiro turno, quando Flávio obteve 47,03% dos votos válidos e o presidente Lula teve 45,15%, e disse ter detectado no eleitor um sentimento de “renovação”, “renovação que apareceu fortemente na composição do Congresso e na força da candidatura à Presidência que chegou ao segundo turno em primeiro lugar”. “A sociedade não quer fórmulas repetidas e discursos grosseiros. Quer novas ideias, novas atitudes, novos projetos e um caminho diferente”, afirmou.

Afeita a costuras políticas, uma ala do Supremo que se considera ameaçada por eventuais processos de impeachment afirma que, além da entrada de Temer em campo, é possível conversar com senadores de direita menos radicais em busca de alguma dose de acomodação. Temer, como se sabe, indicou Alexandre de Moraes, relator do inquérito da trama golpista, para o STF.

“Se a Suprema Corte prendeu o Bolsonaro com medo de ele influenciar na eleição, percebeu que não adiantou prendê-lo. Ele influenciou”, disse a VEJA a senadora Damares Alves (Republicanos-DF), pró-impeachment e aliada da ex-primeira-dama e senadora eleita Michelle Bolsonaro.

Continua após a publicidade

Empoderados pelas urnas, os novos senadores querem não só mudar as regras para o andamento de processos de impeachment, tornando-os obrigatórios quando houver o apoio de 49 dos congressistas, como até mesmo reduzir os poderes, em especial os criminais, dos ministros da Suprema Corte.

Conforme mostrou VEJA, a tendência é que o STF só retome depois do Carnaval de 2027 a análise do caso que mais atormenta Moraes – a eventual abertura de investigação contra ele por ter atuado como um interlocutor privilegiado do banqueiro Daniel Vorcaro. Se confirmado, o movimento coincidiria com a ascensão do novo Senado eleito no dia 4 de outubro, tornando o destino do magistrado cada vez mais nebuloso.

Continua após a publicidade

Se sobreviver à ofensiva, Alexandre de Moraes se tornará presidente do STF a partir de setembro do ano que vem.