Sobrinho-neto de Dilma, Pedro Rousseff sofre acidente de carro

O deputado federal eleito Pedro Rousseff (PT-MG) sofreu um acidente de carro na tarde deste domingo, 25, na Rodovia Fernão Dias enquanto se dirigia de Belo Horizonte para São Paulo, onde acompanharia a apuração. Sobrinho-neto da ex-presidente Dilma Rousseff, ele estava com o seu assessor de comunicação. Os dois foram atendidos por médicos e passam bem. Ele postou vídeos nas redes sociais explicando que o veículo capotou três vezes e que os airbags não funcionaram.

Na gravação, ele mostra o veículo destruído. “O carro já foi rebocado para fora da pista. Quero começar primeiro agradecendo a Deus e depois à equipe médica que atendeu a gente rapidamente”, diz, ao lado do assessor, chamado Gabriel. “A gente saiu de Belo Horizonte para São Paulo apurar a votação. Estava chovendo muito, e o carro perdeu o controle e capotou três vezes. Graças a Deus a gente teve quase nenhum arranhão. Isso é poder de Deus. A gente reviveu”.

Nos stories, ele postou uma foto em uma ambulância com a equipe que o atendeu. Mais cedo, ele também publicou fotos ao lado de Dilma. Os dois foram votar juntos em Belo Horizonte.

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