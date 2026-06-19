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APURAÇÃO DAS ELEIÇÕES 2026

Eleito
PT - 13 Lula 51,79% 64.256.232 VOTOS
PL - 22 Flavio Bolsonaro 48,21% 59.826.041 VOTOS
Presidente
100,00%
Eleito
PP - 11 Mailza Assis 66,21% 272.635 VOTOS
REPUBLICANOS - 10 Alan Rick 33,79% 139.108 VOTOS
GOVERNADOR - AC
100,00%
Eleito
PSD - 55 Omar Aziz 61,42% 1.273.975 VOTOS
PL - 22 Professora Maria Do Carmo 38,58% 800.328 VOTOS
GOVERNADOR - AM
100,00%
Eleito
PP - 11 Celina Leão 57,18% 987.142 VOTOS
PT - 13 Leandro Grass 42,82% 739.130 VOTOS
GOVERNADOR - DF
100,00%
Eleito
REPUBLICANOS - 10 Lorenzo Pazolini 52,17% 1.151.818 VOTOS
MDB - 15 Ricardo Ferraço 47,83% 1.056.119 VOTOS
GOVERNADOR - ES
100,00%
Eleito
PT - 13 Cadu De Lula 50,77% 1.073.024 VOTOS
UNIÃO - 44 Allyson 49,23% 1.040.399 VOTOS
GOVERNADOR - RN
100,00%
Eleito
PSDB - 45 Vicentinho Júnior 64,52% 562.083 VOTOS
UNIÃO - 44 Professora Dorinha 35,48% 309.076 VOTOS
GOVERNADOR - TO
100,00%
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Política

SobeDesce: de Guilherme Derrite a Zé Roberto Guimarães

Os altos e baixos da semana

Por Redação VEJA Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 19 jun 2026, 06h00 | Atualizado em 19 jun 2026, 10h41
EM ALTA - Guilherme Derrite, em sua filiação ao PP: secretário da Segurança Pública é um dos nomes fortes em São Paulo
Guilherme Derrite (Progressistas/Divulgação)
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SobeDesce: de Guilherme Derrite a Zé Roberto Guimarães Priorize VEJA no Google

SOBE

Guilherme Derrite

O deputado do PP assumiu numericamente a liderança na corrida ao Senado por São Paulo, à frente das ex-ministras Simone Tebet e Marina Silva, segundo pesquisa da Real Time Big Data.

Tiago Splitter
O ex-jogador da seleção brasileira de basquete será o novo técnico do Chicago Bulls, um dos maiores times da NBA.

Siga
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Toy Story 5
O novo filme da Pixar deve arrecadar cerca de 140 milhões de dólares em seu primeiro fim de semana nos Estados Unidos, garantindo a melhor estreia da história da franquia.

DESCE

Partido Novo

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O “desconvite” ao presidenciável Romeu Zema para um evento em Santa Catarina, por suas críticas a Flávio Bolsonaro, expôs um racha na legenda, que tem várias alianças com o PL pelo país.

Bariátricas
Estudo publicado pela revista JAMA Surgery (EUA) aponta que esse tipo de cirurgia caiu 34% de 2022 a 2024 em razão do boom das canetas emagrecedoras.

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Zé Roberto Guimarães
Treinador da seleção feminina de vôlei há 23 anos, levou a primeira suspensão de sua vida no cargo por “dar uma banana” ao técnico Marcelo Abbondanza (Bulgária).

Publicado em VEJA de 19 de junho de 2026, edição nº 3000

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