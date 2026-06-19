SobeDesce: de Guilherme Derrite a Zé Roberto Guimarães

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A semana agitou a política com Guilherme Derrite liderando a corrida ao Senado em SP e o Partido Novo enfrentando um racha. No esporte, Tiago Splitter assume o Chicago Bulls e Zé Roberto Guimarães é suspenso. No entretenimento, Toy Story 5 promete recorde. Destaque para a queda das cirurgias bariátricas com o avanço das canetas emagrecedoras.

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👎 Resumo gerado por ferramenta de IA treinada pela redação da Editora Abril.

SOBE

Guilherme Derrite

O deputado do PP assumiu numericamente a liderança na corrida ao Senado por São Paulo, à frente das ex-ministras Simone Tebet e Marina Silva, segundo pesquisa da Real Time Big Data.

Tiago Splitter

O ex-jogador da seleção brasileira de basquete será o novo técnico do Chicago Bulls, um dos maiores times da NBA.

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Toy Story 5

O novo filme da Pixar deve arrecadar cerca de 140 milhões de dólares em seu primeiro fim de semana nos Estados Unidos, garantindo a melhor estreia da história da franquia.

DESCE

Partido Novo

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O “desconvite” ao presidenciável Romeu Zema para um evento em Santa Catarina, por suas críticas a Flávio Bolsonaro, expôs um racha na legenda, que tem várias alianças com o PL pelo país.

Bariátricas

Estudo publicado pela revista JAMA Surgery (EUA) aponta que esse tipo de cirurgia caiu 34% de 2022 a 2024 em razão do boom das canetas emagrecedoras.

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Zé Roberto Guimarães

Treinador da seleção feminina de vôlei há 23 anos, levou a primeira suspensão de sua vida no cargo por “dar uma banana” ao técnico Marcelo Abbondanza (Bulgária).

Publicado em VEJA de 19 de junho de 2026, edição nº 3000