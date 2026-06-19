SobeDesce: de Guilherme Derrite a Zé Roberto Guimarães
Os altos e baixos da semana
SOBE
Guilherme Derrite
O deputado do PP assumiu numericamente a liderança na corrida ao Senado por São Paulo, à frente das ex-ministras Simone Tebet e Marina Silva, segundo pesquisa da Real Time Big Data.
Tiago Splitter
O ex-jogador da seleção brasileira de basquete será o novo técnico do Chicago Bulls, um dos maiores times da NBA.
Toy Story 5
O novo filme da Pixar deve arrecadar cerca de 140 milhões de dólares em seu primeiro fim de semana nos Estados Unidos, garantindo a melhor estreia da história da franquia.
DESCE
Partido Novo
O “desconvite” ao presidenciável Romeu Zema para um evento em Santa Catarina, por suas críticas a Flávio Bolsonaro, expôs um racha na legenda, que tem várias alianças com o PL pelo país.
Bariátricas
Estudo publicado pela revista JAMA Surgery (EUA) aponta que esse tipo de cirurgia caiu 34% de 2022 a 2024 em razão do boom das canetas emagrecedoras.
Zé Roberto Guimarães
Treinador da seleção feminina de vôlei há 23 anos, levou a primeira suspensão de sua vida no cargo por “dar uma banana” ao técnico Marcelo Abbondanza (Bulgária).
Publicado em VEJA de 19 de junho de 2026, edição nº 3000