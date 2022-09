SobeDesce: de CBD a Mark Zuckerberg

SOBE

CDB

O produto vem ganhando espaço no mercado. De acordo com uma pesquisa do C6 Bank e Ipec, 22% dos entrevistados das classes A e B disseram possuir recursos nesse tipo de investimento.

Buser

A empresa dona do “Uber dos ônibus” vai dar desconto de 30% aos passageiros que viajarem no próximo fim de semana (de sexta, 30, a domingo, 2) para votar.

Corinthians

A equipe feminina do clube confirmou sua hegemonia no Brasileirão conquistando o tetra ao vencer o Internacional.

DESCE

Mark Zuckerberg

O dono da Meta, a empresa de aplicativos como Facebook e Instagram, perdeu mais da metade de sua fortuna e deixou a lista dos dez homens mais ricos dos Estados Unidos, segundo a revista Forbes.

Shakira

A cantora será julgada por sonegação fiscal de 14,3 milhões de dólares na Espanha e poderá pegar até oito anos de prisão.

Cheques

Com a evolução dos meios digitais, o volume de folhas compensadas caiu 13,8% no primeiro semestre, acumulando queda de 93,4% em relação a 1995.

Publicado em VEJA de 5 de outubro de 2022, edição nº 2809