SobeDesce: de Rafael Nadal a Nunes Marques

SOBE

Rafael Nadal

O tenista espanhol venceu a edição 2022 de Roland Garros e ampliou para 22 seu próprio recorde de conquistas de torneios Grand Slam.

Antidepressivos

As vendas desses medicamentos no Brasil tiveram um aumento de 11% no primeiro bimestre de 2022 em comparação com igual período de 2021.

Coringa

Sucesso de público e de crítica em 2019, o filme com o arquirrival do Batman terá uma continuação, com direito a Joaquin Phoenix novamente no papel principal.

DESCE

Nunes Marques

A Segunda Turma do STF derrubou a decisão do ministro que havia devolvido o mandato ao deputado bolsonarista Fernando Francischini, cassado pela divulgação de fake news.

Mato Grosso do Sul

O estado é o campeão de destruição da Mata Atlântica. Só no ano passado foram ceifados por lá mais de 4 000 hectares.

Brad Pitt e Angelina Jolie

Novo barraco à vista entre ex-casais de Hollywood: Brad processa Angelina por ter vendido um vinhedo na França que pertencia aos dois.

Publicado em VEJA de 15 de junho de 2022, edição nº 2793