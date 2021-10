SobeDesce: de Datena a Mauro Carlesse

Atualizado em 22 out 2021, 09h39 - Publicado em 22 out 2021, 06h00

SOBE

José Luiz Datena

Embora se diga candidato a presidente, o apresentador é cortejado por vários candidatos da terceira via como o nome ideal para o posto de vice.

Netflix

Impulsionada por sucessos como a série Round 6 (veja reportagem na pág. 86), a plataforma encerrou o terceiro trimestre com 4,4 milhões de assinantes a mais.

Ana Júlia Monteiro

A estudante de 18 anos é a única brasileira entre os finalistas do Global Student Prize 2021, o “Nobel da Educação”. O resultado será conhecido em 10 de novembro.

DESCE

Mauro Carlesse

O governador de Tocantins acabou afastado do cargo por seis meses pelo STF no curso de uma investigação que apura desvios de 44,8 milhões de reais no estado.

Steve Bannon

Guru da família Bolsonaro, o ex-assessor de Trump foi denunciado por desacato em invasão ao Capitólio e pode pegar até um ano de prisão.

Automóveis

A alta dos combustíveis fez 62% dos brasileiros reduzirem o uso de carros nos últimos meses, segundo levantamento do Paraná Pesquisas.

Publicado em VEJA de 27 de outubro de 2021, edição nº 2761