SobeDesce: da reforma tributária a Ibaneis Rocha

Publicado em 8 out 2021, 06h00

SOBE

Reforma tributária

Avançaram as negociações para tirar do papel a proposta remodelada da PEC 110/2019, que unifica tributos e cria um novo modelo de cobrança de impostos no destino.

Jefferson Rueda

A Casa do Porco, em São Paulo, comandada pelo chef, foi eleita o 17º melhor restaurante do mundo pelo ranking The World’s 50 Best Restaurants.

Argentina

Com o relaxamento das regras sanitárias, o país vizinho voltou a ser o destino preferencial dos brasileiros para o turismo no exterior.

DESCE

Ibaneis Rocha

Contratos de reformas de escolas públicas firmados na gestão do governador do Distrito Federal são investigados por suspeita de corrupção.

Comércio

Vendas no varejo em agosto caíram 3,1%, o terceiro pior resultado em vinte anos.

Vaticano

O papa Francisco se disse envergonhado por novo escândalo da Igreja Católica: segundo um documento, mais de 200 000 crianças foram abusadas por integrantes do clero na França nos últimos setenta anos.

Publicado em VEJA de 13 de outubro de 2021, edição nº 2759