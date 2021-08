SobeDesce: de Fábio Faria a Chico Rodrigues

SOBE

Fábio Faria

O TCU aprovou por 7 x 1 o edital de licitação da rede 5G. Previsto para outubro, o leilão será um importante passo para a modernização das comunicações no país.

Pets

Uma pesquisa recente revelou que 54% dos brasileiros adotaram animais de estimação durante a pandemia.

Nozes

Um estudo de cientistas da Universidade Harvard mostrou que, em média, indivíduos que consomem esses frutos com regularidade vivem 1,3 ano a mais.

DESCE

Chico Rodrigues

Flagrado no ano passado com dinheiro na cueca, o deputado do DEM-RR foi indiciado pela Polícia Federal sob suspeita de desvio de recursos públicos para o combate à Covid-19.

Yakuza

Nomura Satoru, líder da máfia japonesa, foi condenado à morte por um tribunal da cidade de Fukuoka, decisão inédita no país no combate ao crime organizado.

África do Sul

Devido à grave crise econômica desencadeada pela pandemia, o país registrou a maior taxa de desemprego do mundo: 34,4% no segundo trimestre de 2021.

Publicado em VEJA de 1 de setembro de 2021, edição nº 2753