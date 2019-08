Site do PSDB é hackeado e exibe foto de Lula e Dilma na capa

O site oficial do PSDB está fora do ar desde a noite deste domingo 18, quando um hacker invadiu a página e trocou a capa por uma uma foto dos petistas Lula e Dilma. Abaixo da imagem, o invasor publicou a frase: “O tempo passa, os dias ficam mais chatos e algumas pessoas mais ignorantes”.

Por meio do Twitter, o partido confirmou a invasão e disse que: “o hacker colocou uma foto de Dilma e Lula, os responsáveis pelos 13 milhões de desempregados no país”.

Nosso site acabou de ser hackeado.

Pra variar, militante de extrema esquerda desocupado atrapalhando a vida das pessoas que trabalham. — PSDB (@PSDBoficial) August 19, 2019

Ah, o hacker colocou uma foto de Dilma e Lula, os responsáveis pelos 13 milhões de desempregados no país. — PSDB (@PSDBoficial) August 19, 2019

Não é a primeira vez que hackers atuam contra o partido. Em 2018, a página oficial do PSDB de Minas foi invadida para a publicação de uma mensagem de protesto contra o então presidente Michel Temer (MBD).

“Corrupção há tem todo lugar, mas no Brasil corrupção virou cultura política. O que me preocupa não é nem o grito dos corruptos, dos violentos, dos desonestos, dos sem caráter, dos sem ética… O que me preocupa é o silêncio dos bons. Povo passivo, corrupção ativa, quem aceita o mal sem protestar, coopera com ele! Não podemos aguardar que os tempos se modifiquem e nós nos modifiquemos junto, por uma revolução que chegue e nos leve em sua marcha. Nós mesmos somos o futuro. Nós somos a revolução. #ForaTemer”, escreveu o hacker na época.