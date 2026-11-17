Diante do silêncio do presidente Lula sobre o próximo governo, não faltam especulações sobre a composição do ministério a partir do próximo ano. Alguns nomes são dados como favas contadas. Entre eles, o vice-presidente Geraldo Alckmin (PSB) e o senador Camilo Santana, ex-governador do Ceará. Ambos foram considerados decisivos para a vitória de Lula no segundo turno da corrida presidencial.

Na banca de apostas, Simone Tebet também está em alta. Entre seus possíveis destinos estão os ministérios da Defesa e das Relações Exteriores e até o Supremo Tribunal Federal. Já há uma vaga aberta no STF. Caciques do Congresso defendem a indicação do ex-senador Rodrigo Pacheco, atualmente ministro do Tribunal de Contas da União, para o cargo. Se Lula optar por esse caminho, Simone Tebet poderia substituir Pacheco no TCU.

Esses cenários, não custa repetir, são especulações. A prerrogativa de escolher ministros no Executivo e de indicá-los ao Judiciário é do presidente, que continua fechado em copas. A extensa lista de possíveis cargos para Simone Tebet é um sinal do prestígio que ela acumulou nos últimos anos com Lula.

Na eleição presidencial de 2022, Simone Tebet, então filiada ao MDB, ficou em terceiro lugar no primeiro turno, com 4,16% dos votos. No segundo turno, declarou apoio a Lula, que, embalado pelo gesto da antiga adversária, conseguiu formar uma frente ampla e derrotar Jair Bolsonaro pela menor diferença registrada desde a redemocratização: 1,8 ponto percentual.

Continua após a publicidade

Empossado no Palácio do Planalto em 2023, Lula nomeou Simone Tebet para o Ministério do Planejamento. Em 2026, ciente da dificuldade que enfrentaria para conquistar um novo mandato, o presidente convocou a aliada, agora filiada ao PSB, para uma nova missão eleitoral: concorrer ao Senado por São Paulo, como parte de um esforço para evitar que Flávio Bolsonaro abrisse uma frente de votos no Estado que garantisse ao oposicionista a vitória na corrida presidencial.

Simone Tebet terminou a votação em terceiro lugar, com 8,3 milhões de votos, e não conseguiu o mandato, mas ajudou Lula no maior colégio eleitoral do país. Assim, ela renovou a sua condição de aliada versátil e também de credora. “Parabéns, presidente Lula. Obrigada por não desistir do Brasil. É uma honra caminhar ao seu lado”, escreveu a ex-ministra numa rede social ao festejar a conquista do quarto mandato presidencial do petista.