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Política

Sergio Moro: ‘Nós temos um adversário em comum, o Bolsonaro e eu’

Pré-candidato ao governo do Paraná foi o entrevistado do programa VEJA em Foco

Por Redação 28 jul 2026, 20h29 | Atualizado em 29 jul 2026, 09h56
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Sergio Moro: ‘Nós temos um adversário em comum, o Bolsonaro e eu’ Priorizar nos meus resultados Google

O senador Sergio Moro (PL-PR) falou nesta terça-feira, 28, durante participação no programa VEJA em Foco, apresentado por Raquel Novaes, sobre a reaproximação com a família Bolsonaro após ter rompido com o ex-presidente enquanto era seu ministro e a corrida ao governo do Paraná pelo Partido Liberal (PL), o mesmo de Jair Bolsonaro e seus filhos, incluindo Flávio Bolsonaro, que disputará a presidência da República. (este texto é um resumo do vídeo acima)

“Nós temos um adversário em comum, o Bolsonaro e eu, que é o Lula”, disse Moro. Segundo o senador, a administração de Luiz Inácio Lula da Silva representa “uma tragédia econômica e moral para o país” e motiva a construção de uma frente política comum. Moro também declarou apoio ao senador Flávio Bolsonaro como nome do partido para a presidência da República.

Questionado sobre o ambiente de polarização e o fato de já ter sido apontado como alternativa à disputa entre Lula e Bolsonaro, Moro afirmou considerar o cenário uma consequência das divergências sobre os rumos do país. Para ele, a divisão política decorre das políticas públicas adotadas pelo governo federal e da percepção de dificuldades econômicas.

Moro disse que sua pré-candidatura ao Palácio Iguaçu está inserida em um projeto que combina prioridades estaduais com a atuação da legenda no cenário nacional. O senador afirmou que pretende retomar políticas de combate à corrupção e investir em projetos voltados para saúde, educação e infraestrutura no estado. Segundo ele, o crescimento econômico do Paraná exige melhorias em estradas, portos e no setor de energia para evitar gargalos ao desenvolvimento.

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Na área econômica, o senador também defendeu redução da carga tributária estadual e afirmou que pretende tornar o Paraná “o Texas do Brasil”, em referência ao objetivo de criar um ambiente mais competitivo para atração de investimentos.

VEJA+IA: Este texto resume um trecho do telejornal VEJA em Foco (confira o vídeo acima). Conteúdo produzido com auxílio de inteligência artificial e supervisão humana.

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Flávio Bolsonaro
Jair Bolsonaro
Luiz Inácio Lula da Silva
Sergio Moro
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