Sergio Moro é homenageado em baile de gala em Mônaco

O último final de semana foi de novas homenagens internacionais ao juiz federal Sergio Moro, responsável pela Operação Lava Jato. Depois da honraria de Pessoa do Ano, promovida pela Câmara de Comércio Brasil-Estados Unidos em Nova York, nos Estados Unidos, foi a vez de Moro ser o homenageado na quarta edição do Brasil Mônaco Project, festa anual organizada no país europeu por Luciana de Montigny, mulher do cônsul brasileiro no principado.

Conjunto de jantar, baile de gala e leilão beneficente, a ação está na sua quarta edição e tem a renda revertida para projetos sociais e já destinou verbas, no passado, a projetos como o Criança Esperança. De acordo com a coluna Painel, do jornal Folha de S.Paulo, o custo de um convite individual para participar do jantar era de 1.000 euros (4.426 reais, pela cotação desta terça-feira).

Além do jantar em si, segundo a Folha, o juiz assistiu a uma ópera no camarote real do cassino Monte Carlo, ao lado do príncipe de Mônaco, Albert II. Em seu discurso, Moro agradeceu às autoridades do país pela cooperação internacional com as investigações da Lava Jato – diversos citados na operação enviaram valores desviados da Petrobras para contas no principado.

Veja abaixo o vídeo divulgado nas redes sociais pela organização do evento: