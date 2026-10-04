Sergio Moro é eleito governador do Paraná no primeiro turno

O senador e ex-juiz federal Sergio Moro (PL) foi eleito no primeiro turno para assumir o governo do Paraná a partir de 2027 com 50,18% dos votos.

Moro foi ministro da Justiça e Segurança Pública de Jair Bolsonaro e se elegeu senador da República em 2022 pelo União Brasil, após cogitar a migração para outras siglas. Este ano, ele mudou para o PL e se tornou um palanque para Flávio Bolsonaro no estado do Paraná.

Veja quantos votos cada candidato teve no Paraná:

Sergio Moro (PL): 50,18% (3.106.644)

Sandro Alex (PSD): 25,29% (1.565.324)

Requião Filho (PDT): 23,46% (1.452.389)

Luiz França (Missão): 0,72% (44.355)

Tayná Miessa (UP): 0,23% (14.158)

Alexandre Salomão (Mobiliza): 0,07% (4.123)

Samuel de Mattos (PSTU): 0,03% (2.069)

Adriano Funileiro (PCO): 0,02% (1.515)

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Senado

As duas vagas que o Paraná tem ao Senado ficaram ocupadas por Filipe Barros (PL) e Deltan Dallagnol (Novo).

Pesquisas eleitorais

As últimas pesquisas eleitorais vinham mostrando que Moro iria para o segundo turno, mas quem disputaria com ele ainda estava em aberto. Na véspera da eleição, 3, uma pesquisa da Quaest mostrava Alex e Requião Filho empatados tecnicamente. O senador estava com 43% das intenções de votos válidos, enquanto o ex-secretário de Ratinho Jr. e o deputado estadual apareciam, respectivamente, com 29% e 27%. A margem de erro da pesquisa foi de dois pontos percentuais, que poderiam oscilar tanto para mais quanto para menos.