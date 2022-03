Sérgio Camargo é exonerado da presidência da Fundação Palmares

O governo de Jair Bolsonaro exonerou Sérgio Camargo da presidência da Fundação Palmares. O ato assinado pelo ministro-chefe da Casa Civil, Ciro Nogueira, foi publicado nesta quinta-feira, 31, no Diário Oficial da União (DOU). Ainda não se sabe quem será o substituto.

A gestão de Camargo começou no fim de 2019 e foi marcada por polêmicas, principalmente relacionadas à questão racial. A última delas ocorreu após a morte do congolês Moïse Kabagambe, assassinado no Rio de Janeiro.

Camargo disse à época que tratava-se de “um vagabundo morto por outros vagabundos”. A declaração causou revolta em diversos setores da sociedade, do próprio governo ao Judiciário.