Senado deve analisar nesta terça projeto que reconhece calamidade no RS

O Senado deve começar a analisar nesta terça-feira, 7, o projeto de decreto legislativo que reconhece o estado de calamidade pública no Rio Grande do Sul. Foi o que indicou o presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), depois da aprovação na Casa, na noite de segunda-feira 6, da proposta que acelera repasses ao estado atingido por chuvas e inundações.

“Nosso interesse foi emblematicamente votar já hoje (segunda) o projeto para que amanhã o Senado possa se debruçar e possamos vir com as próximas etapas que desencadearão todo o socorro ao povo gaúcho”, afirmou Lira.

A medida agiliza o repasse de recursos e autoriza a União “a não computar exclusivamente as despesas autorizadas por meio de crédito extraordinário e as renúncias fiscais necessárias para o enfrentamento da calamidade pública e as suas consequências sociais e econômicas, no atingimento dos resultados fiscais e na realização de limitação de empenho prevista no art. 9º da Lei Complementar nº 101, de 2000”.

Segundo o balanço mais recente da Defesa Civil, divulgado no começo da noite desta segunda, o total de mortes pelas fortes chuvas chegou a 85. Desde a última terça-feira, 30, até o momento, 153.824 pessoas ficaram desalojadas, 339 estão feridas e outras 134, desaparecidas. A estimativa é de que 1,1 milhão de indivíduos foram afetados pela catástrofe.

Continua após a publicidade

(Com Agência Câmara)