Saiba como votaram os senadores no veto ao decreto de armas de Bolsonaro

O projeto de lei que suspendeu o decreto do presidente Jair Bolsonaro que facilitava o porte de armas, assinado em 7 de maio, foi aprovado no plenário do Senado e segue para a análise de deputados. Enquanto não há definição no Congresso, o decreto continua valendo.

Houve 47 votos a favor, 9 a mais do que o necessário para derrubar o decreto, 28 pelo governo, 5 ausentes e 1 abstenção.

Veja como votaram os senadores:

Sim: Alessandro Viera (Cidadania-SE); Alvaro Dias (PODE-PR); Antonio Anastasia (PSDB-MG); Cid Gomes (PDT-CE); Confúcio Moura (MDB-RO); Daniella Ribeiro (PP-BP); Eduardo Braga (MDB-AM); Eduardo Girão (PODE-CE); Eliziane Gama (Cidadania-MA); Espiridião Amim (PP-SC); Fabiano Contarato (REDE-ES); Flavio Arns (REDE-PR); Humberto Costa (PT-PE); Jaques Wagner (PT-BA); Jarbas Vasconcelos (MDB-PE); Jayme Campos (DEM-MT); Jean Paul Prates (PT-RN); Jorge Kajuru (PSB-GO); José Maranhão (MDB-PB); José Serra (PSDB-SP); Kátia Abreu (PDT-TO); Leila Barros (PSB-DF); Mara Gabrilli (PSDB-SP); Marcelo Castro (MDB-PI); Mecias de Jesus (PRB-RR); Omar Azis (PSD-AM); Oriovisto Guimarães (PODE-PR); Otto Alencar (PSDB-BA); Paulo Paim (PT-RS); Paulo Rocha (PT-PA); Plínio Valério (PSDB-AM); Randolfe Rodrigues (REDE-AP); Reguffe (sem partido-DF); Renan Calheiros (MDB-AL); Renilde Bulhões (PROS-AL); Rodrigo Cunha (PSDB-AL); Rodrigo Pacheco (DEM-MG); Rogério Carvalho (PT-SE); Romário (PODE-RJ); Rose de Freitas (PODE-ES); Simone Tebet (MDB-MS); Styvenson Valentim (PODE-RN); Tasso Jereissati (PSDB-CE); Vital do Rêgo (PSB-PB); Wellington Fagundes (PL-MT); Weverton (PDT-MA); Zenaide Maia (PROS-RN)

Não: Angelo Coronel (PSD-BA); Arolde de Oliveira (PSD-RJ); Carlos Viana (PSD-MG); Chico Rodrigues (DEM-RR); Ciro Nogueira (PP-PI); Dario Berger (MDB-SC); Eduardo Gomes (MDB (TO); Elmano Férrer (PODE-PI); Fernando Bezerra Coelho (MDB-PE); Flávio Bolsonaro (PSL-RJ); Izalci Lucas (PSDB-DF); Jorginho Mello (PL-SC); Juíza Selma (PSL-MT); Lasier Martins (PODE-RS); Lucas Barreto (PSD-AP); Luiz Carlos Heinze (PP-RS); Luiz do Carmos (MDB-GO); Mailza Gomes (PP-AC); Major Olimpio (PSL-SP); Marcio Bittar (MDB-AC); Marcos do Val (Cidadania-BA); Marcos Rogério (DEM-RO); Nelsinho Trad (PSD-MS); Roberto Rocha (PSDB-MA); Soraya Thronicke (PSL-MS); Telmário Mota (PROS-RR); Vanderlan Cardoso (PP-GO); Zequinha Marinho (PSC-PA)

Ausentes: Acir Gurgacz (PDT-RO); Irajá (PSD-TO); Jader Barbalho (MDB-PA); Maria do Carmo Alves (DEM-SE); Sergio Petecão (PSD-AC)

Não votou: Davi Acolumbre (DEM-AP)