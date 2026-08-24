Ronaldo Caiado ironiza cochilo de Gilberto Kassab em debate

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Ronaldo Caiado, presidenciável pelo PSD, ironizou o fato de seu vice, Gilberto Kassab, ter cochilado durante o primeiro debate eleitoral. A brincadeira de Caiado, que se tornou viral nas redes sociais, adiciona humor ao evento esvaziado, que contou com a presença de apenas três candidatos. Acompanhe os detalhes da repercussão.

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O ex-governador de Goiás e presidenciável Ronaldo Caiado (PSD) ironizou o fato de o presidente nacional de seu partido e candidato a vice em sua chapa Gilberto Kassab (PSD) ter cochilado durante o primeiro debate eleitoral, realizado na noite deste domingo, 23.

“Comigo na Presidência, você vai dormir tranquilo igual ao Gilberto Kassab no debate”, escreveu o goiano em uma publicação na rede social X na manhã desta segunda, 24.

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A brincadeira se soma a uma série de publicações de outros internautas e até de veículos de imprensa, que destacaram Kassab dormindo.

Vídeos que circulam nas redes sociais (assista abaixo) mostram Kassab dormindo em meio à plateia no estúdio enquanto os candidatos presentes discursavam. Ele cochilou durante falas de Renan Santos (Missão) e até mesmo enquanto Caiado (PSD) discursava.

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O primeiro debate presidencial de 2026 ocorreu de forma esvaziada, com a presença de apenas três candidatos: Ronaldo Caiado, Renan Santos e Augusto Cury (Avante). O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) já haviam informado que não compareceriam, enquanto o ex-governador Romeu Zema (Novo) anunciou neste domingo, mais cedo, que havia desistido de participar.