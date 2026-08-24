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Política

Ronaldo Caiado ironiza cochilo de Gilberto Kassab em debate

Publicação do goiano nas redes sociais se soma a memes que vêm sendo feitos com imagens do cochilo do seu colega de partido

Por Pedro Jordão Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 24 ago 2026, 09h30
PURO-SANGUE - Caiado e Kassab: com candidatura própria, PSD evita alinhar legenda a Lula ou a Flávio
PURO-SANGUE - Caiado e Kassab: com candidatura própria, PSD evita alinhar legenda a Lula ou a Flávio (Aloisio Mauricio/Fotoarena/.)
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Ronaldo Caiado ironiza cochilo de Gilberto Kassab em debate Priorizar nos meus resultados Google

O ex-governador de Goiás e presidenciável Ronaldo Caiado (PSD) ironizou o fato de o presidente nacional de seu partido e candidato a vice em sua chapa Gilberto Kassab (PSD) ter cochilado durante o primeiro debate eleitoral, realizado na noite deste domingo, 23.

“Comigo na Presidência, você vai dormir tranquilo igual ao Gilberto Kassab no debate”, escreveu o goiano em uma publicação na rede social X na manhã desta segunda, 24.

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A brincadeira se soma a uma série de publicações de outros internautas e até de veículos de imprensa, que destacaram Kassab dormindo.

Vídeos que circulam nas redes sociais (assista abaixo) mostram Kassab dormindo em meio à plateia no estúdio enquanto os candidatos presentes discursavam. Ele cochilou durante falas de Renan Santos (Missão) e até mesmo enquanto Caiado (PSD) discursava.

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O primeiro debate presidencial de 2026 ocorreu de forma esvaziada, com a presença de apenas três candidatos: Ronaldo Caiado, Renan Santos e Augusto Cury (Avante). O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) já haviam informado que não compareceriam, enquanto o ex-governador Romeu Zema (Novo) anunciou neste domingo, mais cedo, que havia desistido de participar.

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