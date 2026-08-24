Ronaldo Caiado ironiza cochilo de Gilberto Kassab em debate
Publicação do goiano nas redes sociais se soma a memes que vêm sendo feitos com imagens do cochilo do seu colega de partido
O ex-governador de Goiás e presidenciável Ronaldo Caiado (PSD) ironizou o fato de o presidente nacional de seu partido e candidato a vice em sua chapa Gilberto Kassab (PSD) ter cochilado durante o primeiro debate eleitoral, realizado na noite deste domingo, 23.
“Comigo na Presidência, você vai dormir tranquilo igual ao Gilberto Kassab no debate”, escreveu o goiano em uma publicação na rede social X na manhã desta segunda, 24.
Comigo na presidência, você vai dormir tranquilo igual ao @gilbertokassab no debate!Siga
— Ronaldo Caiado (@ronaldocaiado) August 24, 2026
A brincadeira se soma a uma série de publicações de outros internautas e até de veículos de imprensa, que destacaram Kassab dormindo.
Vídeos que circulam nas redes sociais (assista abaixo) mostram Kassab dormindo em meio à plateia no estúdio enquanto os candidatos presentes discursavam. Ele cochilou durante falas de Renan Santos (Missão) e até mesmo enquanto Caiado (PSD) discursava.
O primeiro debate presidencial de 2026 ocorreu de forma esvaziada, com a presença de apenas três candidatos: Ronaldo Caiado, Renan Santos e Augusto Cury (Avante). O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) já haviam informado que não compareceriam, enquanto o ex-governador Romeu Zema (Novo) anunciou neste domingo, mais cedo, que havia desistido de participar.