Com 44,90% das urnas apuradas, o ex-juiz federal Wilson Witzel (PSC) lidera a corrida para o governo do Rio, com 60,11% dos votos válidos. Seu adversário, o ex-prefeito do Rio Eduardo Paes (DEM) tem 39,89%.

No primeiro turno, o candidato do PSC foi o mais votado, com 41,28% dos votos válidos.

Ele passou a crescer nas pesquisas e disparou na reta final do primeiro turno após dividir palanques com o senador eleito Flávio Bolsonaro (PSL), filho do presidenciável Jair Bolsonaro. Paes teve apenas 19,56% dos votos.