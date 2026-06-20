Ritmo de escalada de críticas de Caiado a Flávio Bolsonaro é calculado por campanha
Pré-candidato do PSD teme escalado gradativamente para não deflagrar uma resistência do eleitor bolsonarista que eventualmente poderia votar nele
Diferente de outros adversários, Ronaldo Caiado, pré-candidato do PSD à presidência da República, tem escalado gradativamente as críticas direcionadas a Flávio Bolsonaro, nome apresentado pelo PL para a corrida ao Palácio do Planalto.
O movimento é calculado para evitar deflagrar uma resistência do eleitor bolsonarista que eventualmente poderia votar nele.
A tendência, porém, é seguir subindo o tom de acordo com a resposta das pesquisas.
A leitura interna é que, conforme for se tornando uma figura mais conhecida do eleitorado, poderá endurecer o discurso sem se preocupar tanto com efeito disso no sentimento de quem vota.