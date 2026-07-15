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Política

Rio começa a pagar dívida bilionária com a União sob as regras do Propag

Primeira parcela, de R$ 119 milhões, será depositada nesta quarta; dívida atual é de R$ 168,5 bilhões

Por Ludmilla de Lima Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 15 jul 2026, 14h07
Ricardo Couto e Lula em reunião no Palácio do Alvorada, em Brasília.
O presidente Lula em reunião com o governador interino do Rio de Janeiro, Ricardo Couto: os dois assinaram adesão do estado ao Propag (Ricardo Stuckert/PR/.)
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O governo do Rio paga nesta quarta-feira, 15, a primeira parcela da dívida bilionária com a União dentro das regras do Programa de Pleno Pagamento de Dívidas dos Estados (Propag). Com a adesão do estado, oficializada em junho pelo governador em exercício, Ricardo Couto, e pelo presidente Lula, os depósitos mensais passarão de R$ 436 milhões para R$ 119 milhões. A correção do saldo devedor será calculada apenas pelo IPCA, com juros zero – isso porque o estado optou pelo pagamento de 20% da sua dívida, reduzindo o total de R$ 210,6 bilhões para R$ 168,5 bilhões.

A entrada do Rio no programa irá gerar, de acordo com o governo Couto, uma economia de mais de R$ 6 bilhões este ano aos cofres do estado. Pela matemática, o montante pode chegar a mais de R$ 12 bilhões em 2027. O Propag é visto por Couto como um dos caminhos para tirar o estado da situação de déficit. O rombo previsto para este ano é de R$ 19 bilhões, mas o governador já prometeu fechar as contas no azul. 

Teto de gastos

Pelas regras do Propag, 1% do saldo devedor será destinado ao Fundo de Equalização Federativa (FEF), que distribui o valor acumulado entre estados. Além disso, a lei determina a criação de um teto de gastos para os estados inseridos no programa. O mecanismo para melhor controle das despesas ainda será enviado à Assembleia Legislativa do Rio.

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