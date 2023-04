Ricardo Capelli entrega ao STF íntegra de imagens do GSI

O ministro interino do Gabinete de Segurança Institucional (GSI) Ricardo Capelli entregou neste sábado, 22, ao Supremo Tribunal Federal (STF) a íntegra das imagens do Palácio do Planalto do dia 8 de janeiro e uma cópia da sindicância aberta no GSI. A informação foi dada por Capelli em sua conta pessoal no Twitter.

Em entrevista ao jornal O Globo, Capelli afirmou que o levantamento do sigilo das imagens internas gravadas vai provar que o general Marco Gonçalves Dias, que pediu demissão do cargo, não foi conivente com extremistas que depredaram o prédio.

A divulgação da íntegra das filmagens foi determinada na sexta-feira, 21, pelo ministro do STF Alexandre de Moraes. “O general Gonçalves Dias é um servidor com décadas de serviços prestados ao Estado brasileiro. Agora é muito importante que as pessoas vejam as imagens sem os cortes, sem a edição, porque foram feitos cortes com claro intuito de atingir o governo e o general”, afirmou Cappelli.

Nesta semana, vídeo divulgado pela CNN Brasil mostra o agora ex-ministro no Planalto durante os atos.

Já entregamos ao STF a íntegra das imagens do Palácio do Planalto do dia 8 de janeiro e uma cópia da sindicância aberta no GSI. — Ricardo Cappelli (@RicardoCappelli) April 22, 2023