Revigorado pelas urnas, Lula passa a boiada no Congresso

O presidente Lula está aproveitando a força política reconquistada com a vitória nas urnas para aprovar projetos prioritários antes do início de seu novo mandato. A ideia é avançar em temas espinhosos enquanto o cenário se mostra favorável a ele, que, por enquanto, lida com uma oposição sem liderança e conta com a boa vontade dos comandantes da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB), e do Senado, Davi Alcolumbre (União Brasil-AP).

Na quinta-feira 12, o Senado aprovou o projeto emergencial de ajuste fiscal do governo, que amplia a possibilidade de cortes de gastos e pode resultar numa economia de 56 bilhões de reais no próximo ano. O texto foi apresentado e votado a toque de caixa. A oposição até tentou adiar a análise, mas não teve voto suficiente para derrubar o chamado requerimento de urgência. Na próxima semana, os senadores ainda votarão quatro destaques que podem alterar pontos do texto principal, que depois seguirá para a Câmara dos Deputados.

O projeto de ajuste emergencial foi elaborado numa tentativa de Lula de recuperar credibilidade com o mercado, que não compra pelo valor de face o discurso do presidente de que está comprometido com a responsabilidade fiscal. No terceiro mandato de Lula, a dívida pública brasileira passou de 72% para 82,9% do Produto Interno Bruto (PIB). A farra fiscal — que ganhou impulso com um pacote de bondades eleitorais estimado em mais de 200 bilhões de reais — é apontada pelo mercado como responsável pelas altas taxas de juros e o endividamento sufocante do setor produtivo.

Caminho liberado

Logo depois do segundo turno, Lula conseguiu aprovar a chamada PEC da Segurança Pública, que tramitava desde abril de 2025. Até a eleição, a proposta, que amplia a participação do governo federal no setor, enfrentava resistência da oposição, que não queria dar ao petista uma bandeira a ser desfraldada na campanha. Abertas as urnas, os oposicionistas recolheram as armas e aprovaram a PEC no Senado por unanimidade.

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Reeleito depois de uma virada inédita em disputas presidenciais, Lula está se beneficiando da combinação de dois fatores. Um deles é a desarticulação da oposição, que ainda tenta juntar os cacos após ser surpreendida pelo resultado do segundo turno. O maior líder do grupo, o ex-presidente Jair Bolsonaro, está em prisão domiciliar. Escolhido pelo capitão como sucessor na liderança, seu filho mais velho, Flávio Bolsonaro, fugiu do país após ser derrotado por Lula. A tropa, portanto, está sem comandante.

O presidente também restabeleceu a parceria com Hugo Motta e Davi Alcolumbre, que contam com o apoio de Lula para renovar os mandatos à frente da Câmara e do Senado. As eleições para os cargos de chefia do Congresso serão em fevereiro. Por enquanto, a tendência é de que sejam acirradas, já que o PL de Bolsonaro fez as maiores bancadas de deputados e senadores e deve ter candidatos na disputa. Haverá concorrente do bolsonarismo com certeza no Senado. Lula, Motta e Alcolumbre estão juntos desde já para impedir o sucesso dos adversários.

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